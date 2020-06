“Sentimos que no hemos alcanzado la equidad, sería una equidad que incluya no solamente a las mujeres trans, que son expulsadas de la casas y la educación y, generalmente, no tiene empleo, pero también otros grupos vulnerables son los indígenas, las personas con discapacidad, adultos mayores y otros sectores que no tienen todos los derechos como ciudadanos”, explicó.