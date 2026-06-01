Costa Rica acumula 185.792 casos de diarrea: conozca los cantones con las tasas superiores al promedio nacional

El Ministerio de Salud reporta un incremento en los casos de diarrea en el territorio nacional. Las mujeres sufren el mayor impacto.

Costa Rica acumula 185.792 casos de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) a la semana epidemiológica 19 del año 2026. Los datos provienen del Boletín Epidemiológico número 19 del Ministerio de Salud.

El reporte de la semana 18 muestra un aumento del 31,3% en comparación con la misma semana del año 2025. En esa oportunidad las autoridades de salud registraron 7.918 contagios frente a los 10.397 del año en curso.

El análisis territorial identifica varios cantones con tasas de incidencia superiores al promedio nacional. El cantón de Flores registra el indicador más elevado con una tasa de 6.379,6 por cada 100.000 habitantes. Le sigue Vásquez de Coronado con una cifra de 6.112,7 en los registros oficiales.

La lista de territorios con alta transmisión incluye a Orotina con 5.976,6 y Puntarenas con 5.786,7. El cantón de Esparza reporta una tasa de 5.496,1 y San José centro acumula una tasa de 5.486,6.

Montes de Oro tiene una tasa de 5.383,1 casos por cada 100.000 habitantes. Alajuelita presenta un indicador de 5.248,9 y Goicoechea reporta 5.219,8.

El Ministerio de Salud asocia el comportamiento de la Gran Área Metropolitana con la alta densidad poblacional. La concentración de servicios y la movilidad urbana constante inciden en la propagación. El reporte indica que en las zonas costeras influyen las dinámicas del turismo y las variaciones ambientales locales.

Impacto por provincias

La provincia de Puntarenas encabeza la afectación nacional con una tasa de 4.059,0 casos por cada 100.000 habitantes.

San José ocupa el segundo lugar de la lista con un indicador de 3.965,3. Alajuela aparece en la tercera casilla tras registrar una tasa provincial de 3.590,4.

La provincia de Heredia reporta un índice de 3.389,5 y Guanacaste se sitúa en 3.323,9. Por el contrario, Limón y Cartago muestran la menor incidencia con tasas de 2.835,9 y 2.749,1 respectivamente.

Afectación por sexo

La distribución de los casos confirma un predominio marcado en la población femenina. Las mujeres registran una tasa general de 7.108,9 por cada 100.000 habitantes. La cifra de los hombres se ubica en 3.286,3 según el desglose de Vigilancia de la Salud.

La brecha de género es más evidente entre los adultos jóvenes de 20 a 24 años. En ese grupo específico las mujeres reportan una tasa de 12.702,8 frente a 5.730,5 en varones. El Ministerio de Salud valora revisar los denominadores poblacionales ante este patrón inusual.

Recomendaciones a la población

El Ministerio de Salud recuerda que los brotes pueden surgir en entornos comunitarios o comerciales. Las personas deben acudir a los centros médicos si presentan diarrea o vómitos constantes. También es necesario vigilar síntomas como dolor abdominal fuerte, fiebre alta y deshidratación.

La institución solicita mantener la aplicación rigurosa del protocolo para el lavado de manos. El consumo de agua segura resulta fundamental para frenar la transmisión de las bacterias. Los ciudadanos deben verificar la correcta cocción y la adecuada conservación de las comidas en el hogar.

La población puede denunciar ante el Ministerio de Salud los negocios con mala higiene. Las deficiencias en la refrigeración y la contaminación cruzada elevan el peligro de enfermar. La notificación oportuna permite activar las investigaciones de campo para contener los contagios locales.