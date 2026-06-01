El País

Costa Rica acumula 185.792 casos de diarrea: conozca los cantones con las tasas superiores al promedio nacional

Salud identifica las zonas que superan los indicadores nacionales debido a factores como la densidad demográfica y actividad turística

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Por Marianela Arias Vilchez
El Ministerio de Salud reporta un incremento en los casos de diarrea en el territorio nacional. Las mujeres sufren el mayor impacto.
El Ministerio de Salud reporta un incremento en los casos de diarrea en el territorio nacional. Las mujeres sufren el mayor impacto. (Canva Stocks/kanchanachitkhamma / atlasstudio)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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