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El País

Cosevi realizó contrataciones directas por más de ¢3.200 millones en tres años, Contraloría halló deficiencias en la mayoría de procesos

Contraloría detectó falta de estudios de mercado, decisiones iniciales sin respaldo suficiente y controles internos

15 de junio del 2026. COSEVI en La Uruca. Inicio de la semana de seguridad vial por parte del COSEVI. Esta iniciativa inlcuye actividades educativas, foros y operativos preventivos en todo el país con el fin de reducir la siniestralidad en carretera. Frente a las instalaciones del Cosevi en la Uruca se realizó un operativo dirigido a motociclistas los cuales fueron recibieron mantenimiento preventivo para sus vehículos, asi como calcomanías y fajas reflectivas. En la foto: un grupo importante de motociclistas fueron revisados e intruidos en materia de prevención de accidentes. Jeffrey Cervantes, director del Cosevi, conversa con las mujeres que narraron su historia. Foto: Albert Marín
La Contraloría halló debilidades en varios de los procesos de compra gestionados por el Cosevi entre el 2023 y 2026. albert marin
Patricia Recio

La Contraloría General de la República (CGR) detectó deficiencias en los procedimientos de compra directa utilizados por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) en los últimos tres años.

Las contrataciones por excepción se realizan, únicamente, por situaciones particulares en las que los procedimientos ordinarios de contratación no resultan ser la mejor forma de satisfacer la necesidad pública.

Sin embargo, según la Contraloría entre el 2023 y el 2026, el Cosevi tramitó 216 compras de este tipo, de las cuales adjudicó 175 procesos por un total de ¢3.210 millones.