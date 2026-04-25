El País

Cortes de luz en Puntarenas y Limón este lunes 27 de abril: revise las zonas con suspensión eléctrica

Las suspensiones eléctricas afectarán sectores de Garabito y Guácimo durante varias horas por trabajos preventivos

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Reparación y mantenimiento del tendido eléctrico
Puntarenas y Limón tendrán cortes de luz este lunes 27 de abril por mantenimiento anunciado por el ICE en su red eléctrica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGICEcortes de luzcortes de electricidad
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.