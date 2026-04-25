Cortes de luz en Puntarenas y Limón este lunes 27 de abril: revise las zonas con suspensión eléctrica

Puntarenas y Limón tendrán cortes de luz este lunes 27 de abril por mantenimiento anunciado por el ICE en su red eléctrica.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este lunes 27 de abril en sectores de Puntarenas y Limón debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

Las suspensiones afectarán comunidades de Garabito, en Puntarenas, y Guácimo, en Limón. Según informó la institución, estas labores buscan mejorar la calidad, la continuidad y la seguridad del servicio eléctrico.

En Puntarenas, el corte se aplicará en el cantón de Garabito, específicamente en Tárcoles, en el sector de Planta Garabito. La interrupción iniciará a las 7 a. m. y se extenderá hasta las 4 p. m.

En Limón, la suspensión será en el cantón de Guácimo, en la localidad de San Gerardo Coopemalanga. El servicio estará interrumpido desde las 9 a. m. hasta las 12 m. d.

El ICE indicó que estos trabajos forman parte del mantenimiento programado que ejecutan sus cuadrillas durante la semana para fortalecer la red eléctrica y reducir riesgos de fallas futuras.

La institución recomienda a los usuarios tomar previsiones, especialmente si dependen de equipos eléctricos sensibles o realizan actividades comerciales durante ese horario.

Para más información sobre suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/