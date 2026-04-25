Cortes de luz en Puntarenas y Limón este lunes 27 de abril: revise las zonas con suspensión eléctrica

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este lunes 27 de abril en sectores de Puntarenas y Limón debido a trabajos de mantenimiento preventivo.
Las suspensiones afectarán comunidades de Garabito, en Puntarenas, y Guácimo, en Limón. Según informó la institución, estas labores buscan mejorar la calidad, la continuidad y la seguridad del servicio eléctrico.
En Puntarenas, el corte se aplicará en el cantón de Garabito, específicamente en Tárcoles, en el sector de Planta Garabito. La interrupción iniciará a las 7 a. m. y se extenderá hasta las 4 p. m.
En Limón, la suspensión será en el cantón de Guácimo, en la localidad de San Gerardo Coopemalanga. El servicio estará interrumpido desde las 9 a. m. hasta las 12 m. d.
El ICE indicó que estos trabajos forman parte del mantenimiento programado que ejecutan sus cuadrillas durante la semana para fortalecer la red eléctrica y reducir riesgos de fallas futuras.
La institución recomienda a los usuarios tomar previsiones, especialmente si dependen de equipos eléctricos sensibles o realizan actividades comerciales durante ese horario.
Para más información sobre suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/