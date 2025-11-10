El País

Cortes de luz en Limón, Guanacaste y Alajuela este martes por trabajos del ICE

Se suspenderá el servicio eléctrico en varias zonas del país este martes. Revise si su comunidad está en la lista de cortes programados

Por Silvia Ureña Corrales
El ICE suspenderá el servicio eléctrico en varias comunidades este jueves por mantenimiento y mejoras en la red.
ICE programó cortes eléctricos en cuatro cantones este martes 11 de noviembre por labores técnicas en distintas regiones del país. (Gemini /Gemini)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

