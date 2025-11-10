Cortes de luz en Limón, Guanacaste y Alajuela este martes por trabajos del ICE

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ejecutará cortes programados de electricidad este martes 11 de noviembre en distintos sectores de las provincias de Limón, Guanacaste y Alajuela.
Las suspensiones obedecen a trabajos de mantenimiento preventivo y reubicación de líneas eléctricas. Según detalló la institución, las interrupciones ocurrirán en los cantones de Pococí, Talamanca, Nicoya y Atenas, en franjas horarias que van desde las 4 a.m. hasta las 4 p.m.
En Limón, el distrito de Guápiles, en Pococí, tendrá una interrupción en el servicio en el sector de Buenos Aires entre las 4 a.m. y las 8 a.m.
También en Limón, pero en Talamanca, se suspenderá el servicio desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. en las localidades de Puerto Viejo y Playa Chiquita, como parte de trabajos de mantenimiento.
En Guanacaste, el distrito de Nosara, en Nicoya, estará sin electricidad entre las 8 a.m. y la 1 p.m. en el sector conocido como La Iguana Proyecto Americano, debido a labores de reubicación de una línea.
En la provincia de Alajuela, los trabajos se desarrollarán en el cantón de Atenas, específicamente en Atenas centro, Escobal y Los Ángeles, de 8 a.m. a 1 p.m., también por mantenimiento.
Para más información sobre estas y otras interrupciones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/