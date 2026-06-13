El País

Cortes de luz en Guanacaste: ICE suspenderá el servicio este lunes 15 de junio en una comunidad por mantenimiento programado

La interrupción del servicio eléctrico se extenderá durante seis horas debido a trabajos de mantenimiento en la red

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Por Jailine González Gómez
Reparación y mantenimiento del tendido eléctrico
Bagatzí, en Bagaces de Guanacaste, tendrá un corte de luz programado el lunes 15 de junio por mantenimiento del ICE. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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