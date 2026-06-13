Cortes de luz en Guanacaste: ICE suspenderá el servicio este lunes 15 de junio en una comunidad por mantenimiento programado

Bagatzí, en Bagaces de Guanacaste, tendrá un corte de luz programado el lunes 15 de junio por mantenimiento del ICE.

Los vecinos de Bagatzí, en el cantón de Bagaces, Guanacaste, enfrentarán un corte de luz programado el próximo lunes 15 de junio de 2026. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informó que la interrupción del servicio obedecerá a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

La suspensión se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 2 p. m. y afectará a la localidad de Bagatzí. Según la entidad, las labores forman parte de los trabajos necesarios para mejorar la calidad, continuidad y seguridad del servicio eléctrico.

El mantenimiento programado tendrá una duración de seis horas.

Para consultar el detalle de los trabajos programados y verificar otras zonas afectadas, puede ingresar al sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/mantenimiento-programado/