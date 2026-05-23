Cortes de luz del ICE afectarán sectores de Cartago, Puntarenas y Guanacaste este lunes 25 de mayo

El ICE realizará cortes de luz programados en cinco sectores del país debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este lunes 25 de mayo de 2026 en comunidades de Cartago, Puntarenas y Guanacaste debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las suspensiones eléctricas se extenderán durante la mañana y parte de la tarde en sectores de Orosi, Quepos, Liberia y Tilarán. Las labores forman parte de los trabajos preventivos y de mantenimiento sobre la infraestructura eléctrica.

En la provincia de Cartago, los trabajos afectarán la comunidad de Cuesta Orosi, en el cantón de Paraíso. La interrupción del servicio iniciará a las 8 a. m. y concluirá a las 12 p. m.

En Puntarenas, el corte de electricidad se aplicará en Vista de Mar Puriscal, en Quepos. Los vecinos de esa localidad permanecerán sin servicio desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.

La provincia de Guanacaste concentrará tres de las afectaciones programadas para este lunes. En Liberia, específicamente en el sector de Los Lotes, el servicio eléctrico se suspenderá entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

Además, en Tilarán se ejecutarán trabajos en los sectores de La Rosita y Eólica Alisios. Ambos cortes comenzarán a las 8:30 a. m. y finalizarán a las 12:30 p. m.

Para más información sobre las suspensiones programadas puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/