El País

Cortes de luz del ICE afectarán sectores de Cartago, Puntarenas y Guanacaste este lunes 25 de mayo

Las suspensiones eléctricas se extenderán durante la mañana y parte de la tarde en comunidades de Orosi, Quepos, Liberia y Tilarán

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Por Jailine González Gómez
16/03/2022 Sabana Sur. trabajador del ICE revisaba cables del tendido eléctrico (alumbrado público). Para temas como: electricidad, consumo de electricidad, reparaciones del tendido eléctrico, etc.
El ICE realizará cortes de luz programados en cinco sectores del país debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. (Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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