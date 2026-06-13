Cortes de luz: CNFL suspenderá el servicio en zona de Cartago este lunes 15 de junio

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico en Calle Valderrama de Río Azul durante ocho horas por obras en la red.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará un corte de electricidad programado en Calle Valderrama, en Río Azul de La Unión, Cartago, el lunes 15 de junio de 2026. La suspensión del servicio se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m. y afectará a 248 servicios eléctricos.

La interrupción forma parte de obras por contrato de redes eléctricas. La empresa ejecutará trabajos de relocalización de postes en la zona. Las labores abarcarán la totalidad de Calle Valderrama, donde se ubican principalmente casas de habitación.

La CNFL indicó que la medida responde a trabajos de mejora en la infraestructura eléctrica del sector.

Durante las ocho horas de suspensión, los usuarios de las áreas incluidas en el proyecto permanecerán sin suministro eléctrico mientras se desarrollan las obras programadas.

Para más información sobre suspensiones programadas de la CNFL puede consultar en el sitio web: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones