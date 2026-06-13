El País

Cortes de luz: CNFL suspenderá el servicio en zona de Cartago este lunes 15 de junio

La interrupción eléctrica se aplicará por trabajos de relocalización de postes en una zona residencial de La Unión

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Por Jailine González Gómez
Trabajadores colocan cables del alumbrado público en tramo La Lima-Taras
La CNFL suspenderá el servicio eléctrico en Calle Valderrama de Río Azul durante ocho horas por obras en la red. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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