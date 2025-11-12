Cortes de luz afectarán zonas de Limón, Puntarenas, San José y Cartago este jueves

Una serie de mantenimientos programados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dejarán sin servicio eléctrico a vecinos de cinco cantones distribuidos entre Limón, Puntarenas, San José y Cartago el jueves 13 de noviembre.
Los trabajos iniciarán a las 8 a. m. y se extenderán hasta por siete horas, según la comunidad afectada. Las interrupciones en el suministro responden a labores preventivas en las redes de distribución, según confirmó el ICE en su programación oficial.
En la provincia de Limón, el corte abarcará Finca Placeres, Finca Arenal, Finca Limo C y 23 Millas, todas ubicadas en el distrito de Batán, cantón de Matina. El servicio se suspenderá de 8 a. m. a 11 a. m.
En Puntarenas, se verán afectadas dos zonas distintas:
- En el cantón de Buenos Aires, el apagón se extenderá de 8 a. m. a 1 p. m. en Santa Lucía y La Amistad.
- En el distrito de Tárcoles, perteneciente al cantón de Garabito, la interrupción cubrirá el sector turístico de Punta Leona, entre 9 a. m. y 3 p. m.
En San José, específicamente en el distrito Daniel Flores del cantón de Pérez Zeledón, la comunidad de Inmaculada quedará sin energía entre 8 a. m. y 1 p. m.
Por su parte, en Cartago, las obras de mantenimiento se concentrarán en Tucurrique, en el cantón de Jiménez, donde el corte afectará al ebais local, la escuela y el colegio de la comunidad, entre 8:30 a. m. y 2 p. m.
Para más información o actualizaciones, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/