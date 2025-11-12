Cortes de luz afectarán zonas de Limón, Puntarenas, San José y Cartago este jueves

ICE cortará la luz en cinco comunidades el jueves 13 de noviembre por trabajos de mantenimiento en redes eléctricas.

Una serie de mantenimientos programados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dejarán sin servicio eléctrico a vecinos de cinco cantones distribuidos entre Limón, Puntarenas, San José y Cartago el jueves 13 de noviembre.

Los trabajos iniciarán a las 8 a. m. y se extenderán hasta por siete horas, según la comunidad afectada. Las interrupciones en el suministro responden a labores preventivas en las redes de distribución, según confirmó el ICE en su programación oficial.

En la provincia de Limón, el corte abarcará Finca Placeres, Finca Arenal, Finca Limo C y 23 Millas, todas ubicadas en el distrito de Batán, cantón de Matina. El servicio se suspenderá de 8 a. m. a 11 a. m.

En Puntarenas, se verán afectadas dos zonas distintas:

En el cantón de Buenos Aires , el apagón se extenderá de 8 a. m. a 1 p. m. en Santa Lucía y La Amistad .

, el apagón se extenderá de en . En el distrito de Tárcoles, perteneciente al cantón de Garabito, la interrupción cubrirá el sector turístico de Punta Leona, entre 9 a. m. y 3 p. m.

En San José, específicamente en el distrito Daniel Flores del cantón de Pérez Zeledón, la comunidad de Inmaculada quedará sin energía entre 8 a. m. y 1 p. m.

Por su parte, en Cartago, las obras de mantenimiento se concentrarán en Tucurrique, en el cantón de Jiménez, donde el corte afectará al ebais local, la escuela y el colegio de la comunidad, entre 8:30 a. m. y 2 p. m.

Para más información o actualizaciones, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/