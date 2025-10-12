El País

Cortes de luz afectarán zonas de Guanacaste y Puntarenas este lunes 13 de octubre

El ICE realizará trabajos técnicos en Colorado de Abangares y Agua Buena de Coto Brus que requerirán suspender el servicio eléctrico

Por Damián Arroyo C.
El lunes 13 de octubre habrá cortes de luz en zonas de Guanacaste y Puntarenas por trabajos de mantenimiento del ICE. (Jose Cordero)







Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

