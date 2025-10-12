Cortes de luz afectarán zonas de Guanacaste y Puntarenas este lunes 13 de octubre

El lunes 13 de octubre habrá cortes de luz en zonas de Guanacaste y Puntarenas por trabajos de mantenimiento del ICE.

Vecinos de comunidades en Guanacaste y Puntarenas deberán prepararse para enfrentar cortes de luz programados este lunes 13 de octubre de 2025, debido a labores técnicas que ejecutará el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En el caso de Guanacaste, el corte afectará a los residentes de Raizal, en el distrito de Colorado, cantón de Abangares.

Este servicio se suspenderá entre las 8 a.m. y la 1 p.m., por trabajos de poda de árboles que interfieren con las líneas eléctricas.

Por su parte, en la provincia de Puntarenas, específicamente en Coto Brus, los cortes se aplicarán en los alrededores del parque de Copa Buena, en el distrito de Agua Buena.

En este caso, el servicio se interrumpirá de 10 a.m. a 1 p.m., debido a labores de reubicación de línea eléctrica.

El ICE recomienda a los usuarios tomar previsiones para evitar inconvenientes durante las horas de suspensión, especialmente quienes dependen del servicio eléctrico para actividades esenciales o uso de equipos sensibles.

Para más información sobre estos cortes y futuras interrupciones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/