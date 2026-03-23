Cortes de luz afectarán varias zonas del país este martes 24 de marzo, según el ICE

ICE aplicará cortes de luz el 24 de marzo en varias regiones del país por mantenimiento en la red eléctrica.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció cortes de luz programados para este martes 24 de marzo de 2026 en distintas zonas del país, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las interrupciones afectarán comunidades en Limón, Cartago, Alajuela, San José, Puntarenas y Guanacaste en horarios que van desde las 7 a. m. hasta las 4 p. m., según cada sector.

En el cantón de Siquirres, en Limón, el servicio se suspenderá de 7 a. m. a 4 p. m. en Pacuarito. Las zonas impactadas incluyen Santa Marta centro y sectores cercanos al salón comunal, el Ebais, Frutas Escocia, el salón Brasilia y el Súper Esquivel.

En Cartago, el cantón de Turrialba tendrá cortes en Peralta, específicamente en Alto Varal, de 8 a. m. a 1 p. m. Además, en Paraíso, distrito de Orosi, el servicio se interrumpirá en Purisil Tapantí entre 8 a. m. y 4 p. m.

En Alajuela, el cantón de San Mateo tendrá afectación en Desmonte y La Libertad, de 8 a. m. a 3 p. m.

San José también reporta suspensión en el cantón de Turrubares, distrito de San Luis, en sectores cercanos a Atenas, desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.

En Puntarenas, el cantón de Garabito tendrá cortes en Jacó, específicamente en Villa Caletas, de 8 a. m. a 2 p. m. Asimismo, en Monteverde, barrio Sapo el Dorado, la interrupción será más corta, de 10 a. m. a 12 p. m.

Finalmente, en Guanacaste, el cantón de Tilarán, distrito de Arenal, tendrá suspensión en el sector de Las Palmeras de 8:30 a. m. a 1:30 p. m.

Para más información y detalles actualizados, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/