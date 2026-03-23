El País

Cortes de luz afectarán varias zonas del país este martes 24 de marzo, según el ICE

Suspensiones eléctricas impactarán comunidades en seis provincias por trabajos de mantenimiento programados por el ICE

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Por Damián Arroyo C.
Trabajadores del ICE
ICE aplicará cortes de luz el 24 de marzo en varias regiones del país por mantenimiento en la red eléctrica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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