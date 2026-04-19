El País

Cortes de luz afectarán varias provincias este martes 21 de abril por trabajos del ICE

Cortes de luz del ICE afectarán Puntarenas, Limón, Guanacaste, Cartago y Alajuela este martes 21 de abril de 2026 por trabajos de mantenimiento eléctrico

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Por Damián Arroyo C.
El ICE suspenderá el servicio eléctrico en cinco provincias este martes por mantenimiento en la red de distribución. (JOHN DURAN)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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