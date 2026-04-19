Cortes de luz afectarán varias provincias este martes 21 de abril por trabajos del ICE

El ICE suspenderá el servicio eléctrico en cinco provincias este martes por mantenimiento en la red de distribución.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aplicará cortes de luz programados este martes 21 de abril de 2026 en distintas comunidades de Puntarenas, Limón, Guanacaste, Cartago y Alajuela. Las suspensiones responden a labores de mantenimiento en la red eléctrica.

Las interrupciones se concentrarán en horarios de la mañana y la tarde, con afectaciones que van desde las 7 a. m. hasta las 4:30 p. m., según la zona.

En Puntarenas, el servicio se suspenderá en Javillos de Coto Brus entre 7 a. m. y 1 p. m. También habrá afectación en Huiguito San Mateo, en Miramar de Montes de Oro, desde las 8 a. m. hasta las 3 p. m.

En Limón, los cortes impactarán varios sectores del cantón de Siquirres. En Dos Ramas de Madre de Dios el servicio se interrumpirá de 8 a. m. a 11 a. m. En Pacuarito, las localidades de San Isidro y La Alegría estarán sin electricidad de 8:30 a. m. a 10:30 a. m. Además, en Talamanca se verán afectados Puerto Viejo de 9 a. m. a 12 m. y Playa Negra de 1 p. m. a 4:30 p. m.

En Guanacaste, el ICE realizará trabajos en Peñas Blancas, en Liberia, entre 8 a. m. y 1:00 p. m. También habrá suspensión en un sector de Corozo, en Cañas, de 8:30 a. m. a 1:30 p. m.

Cartago tendrá cortes en el cantón de Paraíso. En Orosi, las comunidades de Purisil y Tapantí estarán sin servicio de 8 a. m. a 4 p. m. Mientras tanto, en Paraíso centro, el sector de Obreros y Campesino-La Laguna tendrá interrupciones de 8:30 a. m. a 2 p. m.

En Alajuela, el corte se aplicará en Colonia Blanca de Aguas Claras, en Upala, desde las 8:30 a. m. hasta la 1:30 p. m.

El ICE recomienda a los usuarios tomar previsiones ante la suspensión del servicio, en especial con equipos eléctricos y actividades que dependan del suministro.

Para más información sobre suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/