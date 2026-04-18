Cortes de luz afectarán sectores de Puntarenas este lunes 20 de abril

Corte eléctrico en Puntarenas afectará Bajo del Rey Basconia este lunes 20 de abril entre 8 a. m. y 1 p. m.

Vecinos del cantón de Osa en Puntarenas enfrentarán un corte de electricidad programado el próximo lunes 20 de abril de 2026, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica, según informó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La suspensión del servicio se aplicará en la zona de Bajo del Rey Basconia. El corte iniciará a las 8 a. m. y se extenderá hasta la 1 p. m. Durante ese periodo, las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, en especial para proteger equipos eléctricos y organizar actividades que dependan del servicio.

La institución recordó que los horarios pueden variar según las condiciones del clima o el avance de las labores en el sitio.

Para más detalles sobre las suspensiones programadas, usted puede consultar el siguiente enlace oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/