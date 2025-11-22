Cortes de luz afectarán este domingo a vecinos de Montes de Oca

CNFL cortará la luz en Montes de Oca el 23 de noviembre por trabajos de mantenimiento preventivo.

Los habitantes de una zona de San Rafael de Montes de Oca experimentarán un corte en el servicio eléctrico este domingo 23 de noviembre del 2025, debido a labores programadas de mantenimiento preventivo por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

La interrupción se realizará entre las 8 a. m. y las 4 p. m., y afectará específicamente el sector comprendido entre Calle La Begonia, del Parque del Este, 400 metros al este y de la Panadería Moreno 150 metros al sur. En la zona se encuentran casas de habitación y algunos negocios.

En total, se verán afectados 377 servicios eléctricos. Además, las personas usuarias en sectores cercanos podrían experimentar ligeras perturbaciones o cortes momentáneos de energía, según advierte la empresa distribuidora.

Los trabajos responden a un proceso rutinario de mantenimiento de obras eléctricas, que busca garantizar la continuidad y calidad del servicio.

Para más detalles, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones.