Cortes de luz afectarán dos comunidades de Guanacaste este martes 16 de junio

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó cortes de luz para este martes 16 de junio de 2026 en dos comunidades de Guanacaste por trabajos de mantenimiento.
La primera suspensión afectará a los vecinos de La Palma, en Arenal de Tilarán. En esa localidad, el servicio eléctrico estará interrumpido desde las 8 a. m. hasta las 12:30 p. m.
Ese mismo día, los habitantes de Santa Lucía, en el distrito de Mansión de Nicoya, también enfrentarán una suspensión programada del suministro eléctrico. El corte iniciará a las 8:30 a. m. y concluirá a la 1:30 p. m.
Según la información divulgada por el ICE, ambas interrupciones obedecen a labores de mantenimiento.
Para más información sobre las suspensiones programadas del ICE, puede consultar el sitio web: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/