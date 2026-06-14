El País

Cortes de luz afectarán dos comunidades de Guanacaste este martes 16 de junio

La Palma y Santa Lucía estarán sin servicio eléctrico durante varias horas por labores de mantenimiento en la red

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Por Jailine González Gómez
Reparación y mantenimiento del tendido eléctrico
Dos comunidades guanacastecas tendrán interrupciones programadas del servicio eléctrico este martes por trabajos del ICE. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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