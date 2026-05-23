Cortes de luz afectarán distintos sectores de San José este lunes 25 de mayo

Zapote, Merced y Catedral tendrán cortes de luz este lunes 25 de mayo por trabajos programados de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará cortes de luz programados este lunes 25 de mayo en sectores de Zapote, Merced y Catedral, en San José. Los trabajos responden a mantenimiento preventivo y labores en la red eléctrica subterránea.

En Zapote y Quesada Durán, la suspensión del servicio se extenderá de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. La CNFL ejecutará mantenimiento preventivo en obras eléctricas. La afectación alcanzará varios sectores alrededor de Shoppers, costado este y sur.

Entre las vías incluidas destacan calle 39, avenida 38, avenida 38 A, calle 37, avenida 40, avenida 40 A, calle 29 A, calle 31, calle 31 A, calle 31 B, diagonal 36, calle Alemanes y transversal 35.

La interrupción también abarcará condominios y urbanizaciones como Porto Alto, Lomas de Córdoba, Indiana, Las Castañuelas, QDZ, Zapotal, Sol Naciente segunda etapa, Casa Propia, Paola y Las Luisas, además de urbanización Ujarrás.

La CNFL informó que 1.050 servicios eléctricos resultarán afectados en este sector. La suspensión impactará principalmente casas de habitación y negocios.

Por otra parte, en Merced y Catedral, la interrupción será de 8 a. m. a 4 p. m. debido a mantenimiento en la red de media tensión subterránea.

Los trabajos se desarrollarán entre calle 1 y calle 4, así como entre avenida 3 y avenida 9.

Entre los sitios incluidos aparecen el Centro de Salud Bello Horizonte, Óptica Industrial S. A., Centro Comercial Doble A, Farmacia Fishel, edificio ANDE, Ópticas Visión, McDonald’s y edificio Macaya, este último de forma parcial.

La CNFL precisó que oficinas centrales de la institución, BAC San José, RACSA, Galerías del Carmen, Club Unión, Banco Nacional y Correos de Costa Rica no estarán dentro del área afectada.

En esta zona se suspenderá el servicio para 267 clientes.

Para más información sobre las suspensiones programadas, la CNFL mantiene disponible el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones