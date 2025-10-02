Cortes de luz afectarán comunidades de Puntarenas y Alajuela este viernes: estos son los detalles

El ICE realizará cortes de electricidad en Quepos y Alajuela este 3 de octubre por trabajos de reubicación de postes.

Los vecinos de Esquipulas en Quepos y de Quebradas en Tambor, Alajuela, enfrentarán cortes de luz este viernes 3 de octubre debido a trabajos de reubicación de postes.

De acuerdo con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la suspensión del servicio será entre las 8 a.m. y la 1 p.m., lo que obligará a los habitantes a tomar previsiones para no verse afectados en sus actividades diarias.

En Puntarenas, la interrupción impactará a la localidad de Esquipulas, en Quepos, distrito de Naranjito, mientras que en Alajuela será en la comunidad de Quebradas, distrito de Tambor.

Las labores forman parte de los proyectos de mantenimiento y modernización de la red eléctrica, que incluyen la reubicación de estructuras para garantizar mayor seguridad y confiabilidad en el suministro.

Para más información sobre cortes programados, visite: ICE – Suspensiones programadas.