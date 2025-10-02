El País

Cortes de luz afectarán comunidades de Puntarenas y Alajuela este viernes: estos son los detalles

Vecinos de Quepos y Alajuela enfrentarán cortes de luz este viernes 3 de octubre. Conozca horarios, comunidades afectadas y motivos de la suspensión

Por Silvia Ureña Corrales
El ICE realizará cortes de electricidad en Quepos y Alajuela este 3 de octubre por trabajos de reubicación de postes.
El ICE realizará cortes de electricidad en Quepos y Alajuela este 3 de octubre por trabajos de reubicación de postes. (Gemini/Gemini)







