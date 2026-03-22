Contralora general, Marta Acosta, responde a Rodrigo Chaves y le pide retractarse: ‘Debo dejar patente la presión indebida, constante y desmedida’

Mediante una carta, la contralora general de la República, Marta Acosta, solicitó a Rodrigo Chaves retractarse por unas declaraciones que dio en Peñas Blancas, el pasado miércoles.

La contralora general de la República, Marta Acosta, respondió al presidente Rodrigo Chaves por dos aseveraciones que realizó durante una conferencia de prensa, el pasado miércoles 18 de marzo. Ella recalcó que son faltas y le pidió que se retracte de manera inmediata.

En una, Chaves indicó que Acosta intervino en el proceso de contratación de los escáneres antidroga en favor de los chinos y en otra, que ella se habría favorecido de grupos vinculados con el narcotráfico.

“Por la gravedad de los hechos descritos y el respeto a mi investidura como contralora general, y también a mí en lo personal, debo dejar patente que la presión, indebida, constante y desmedida, sobre la entidad de fiscalización que represento se ha intensificado. Solicito por tanto, la inmediata retractación de lo dicho por usted”, consignó Acosta en una misiva enviada al mandatario el pasado jueves y de la cual La Nación tiene una copia.

En una conferencia de prensa, en Peñas Blancas, en la frontera con Nicaragua, Chaves anunció la instalación de dos escáneres móviles donados por Estados Unidos, con capacidad de detectar droga, armas, municiones, explosivos y otras cargas ilícitas en esa zona limítrofe.

“Doña Marta Acosta se opuso y dijo: ‘Tienen que licitárselo a los chinos’. Cada quien que cargue su consciencia”, afirmó Chaves sobre la adquisición de estos dispositivos.

Esta es la carta que la contralora general, Marca Acosta, envió al presidente Rodrigo Chaves, el pasado jueves 19 de marzo. (Cortesía para La Nación/Reproducción)

‘Es por completo falsa’

De acuerdo con Acosta, esa aseveración es “por completo falsa”.

“Ni mi persona ni la entidad de la cuál soy jerarca se han opuesto a que el país cuente con controles no intrusivos, nunca he mencionado ni realizado gestión alguna para que Costa Rica tuviera que comprar escáneres a algún proveedor en particular o de alguna procedencia específica”, aclaró la jerarca en esa carta.

Durante este mismo evento, Chaves luego afirmó: “Vamos a entregar obras que esperaron ustedes por décadas, como los escáneres, que ya sabemos quienes los opusieron, los que de manera directa o indirecta, intencional o por carambola, favorecieron esos grupos narcos, que favorecieron gente como la contralora”.

A esta frase Acosta respondió que en toda su carrera como funcionaria pública no se ha favorecido de ninguna índole, ni ha favorecido “jamás” a grupos ligados al narcotráfico o a algún otro grupo o persona.

“Sus constantes alusiones, contra mi honra personal y de funcionaria pública, han carecido en todos los casos de prueba. Es un viejo recurso construir, una y otra vez, hechos falsos contra la entidad que represento o contra mi persona. Ahora, al parecer, pretende escalarlos a una esfera geopolítica, aunque desconozco en esta oportunidad sus intenciones”, subrayó Acosta en la nota DC-0079.