El País

Contralora general, Marta Acosta, responde a Rodrigo Chaves y le pide retractarse: ‘Debo dejar patente la presión indebida, constante y desmedida’

Acosta asegura que son falsos dos comentarios que el mandatario hizo sobre ella durante una conferencia de prensa en Peñas Blancas, en la que anunció la instalación de dos escáneres donados por Estados Unidos

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Por Natalia Vargas
Audiencia contralora general
Mediante una carta, la contralora general de la República, Marta Acosta, solicitó a Rodrigo Chaves retractarse por unas declaraciones que dio en Peñas Blancas, el pasado miércoles. (Mayela López)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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