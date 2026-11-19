El Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) emitió un firme rechazo ante lo que calificó como violencia política y de género ejercida por el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, en contra de la rectora de la institución, María Estrada Sánchez.

Según se detalla en su pronunciamiento contra la violencia de género (SCI-979-2026), los hechos aludidos ocurrieron el 11 de noviembre durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En dicho espacio, el jerarca profirió expresiones descalificadoras, refiriéndose a Estrada con términos como “la emperatriz del TEC”, “la faraona” y “la de lujos orientales”, además de realizar alusiones sexistas sobre una supuesta asociación impropia con el Poder Judicial.

“Desde el Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica manifestamos el absoluto rechazo a las declaraciones misóginas y la violencia de género ejercidas contra nuestra rectora, la Ing. María Estrada Sánchez, las cuales fueron emitidas por el ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves Robles”, indica el escrito.

El órgano directivo del TEC catalogó estas acciones como un intento de menoscabar el liderazgo de la rectora y silenciar sus posiciones con respecto de la educación pública.

El pronunciamiento advierte que estos ataques no son hechos aislados, sino que responden a un patrón de conducta normalizado por el actual gobierno para debilitar a las instituciones autónomas y amedrentar a quienes alzan una voz crítica.

Ante esta situación, el Consejo Institucional agradeció el respaldo brindado por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Las autoridades del TEC solicitaron al Consejo Nacional de Rectores (Conare) impulsar acciones preventivas y educativas a nivel nacional para evidenciar y erradicar estas conductas que atentan contra los derechos humanos de las mujeres y erosionan los valores democráticos del país.