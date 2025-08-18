El País

Sorteo del Día de la Madre: conozca los ganadores de la lotería nacional

Sorteo extraordinario dio un primer premio de ¢320 millones por emisión y 99 premios adicionales

Por Irene Rodríguez

Este domingo, a las 7:30 p. m., comenzó el sorteo N°4.863 de la lotería nacional, correspondiente al sorteo extraordinario del Día de la Madre de la Junta de Protección Social (JPS).








