Sorteo del Día de la Madre: conozca los ganadores de la lotería nacional

Este domingo, a las 7:30 p. m., comenzó el sorteo N°4.863 de la lotería nacional, correspondiente al sorteo extraordinario del Día de la Madre de la Junta de Protección Social (JPS).

A las 8:02 p. m. ya habían salido los cinco premios mayores.

Le invitamos a repasar la lista de los premios principales:

El premio mayor paga ¢320 millones por emisión, al número 71 con la serie 416. Esta cifra significa ¢32 millones por fracción. Se vendió en Liberia, Guanacaste.

El segundo premio, de ¢46 millones por emisión, fue para el número 12 con la serie 929. Cada fracción paga ¢4,6 millones. Fue vendido en Goicoechea, San José.

El tercer premio, de ¢20 millones por emisión, fue para el número 52 con la serie 132. Cada fracción paga ¢2 millones. Se vendió en el cantón Central de San José y en San Pablo, Heredia.

Por ser sorteo extraordinario también hubo un cuarto premio, de ¢5 millones por emisión, para el número 25 con la serie 546. Cada fracción paga ¢500.000. Se vendió en el cantón Central de Alajuela.

Además, hubo un quinto premio, de ¢3 millones por emisión correspondiente al número 05 con la serie 997. Cada fracción paga 300.000. Se vendió en el cantón central de Heredia.

El sorteo extraordinario de lotería del Día de la Madre se llevó a cabo a las 7:30 p. m. de este domingo. (Tomada de YouTube/Captura de pantalla)

Premio acumulado

El premio acumulado no salió este domingo. Hubo un premio extra de ¢2 millones para el número 64 con la serie 617.

Para el próximo sorteo de lotería popular chances el acumulado estará en ¢300 millones en dos emisiones. Habrá 51 bolitas con premios extra y una con la palabra “acumulado”. El sorteo se celebrará el martes 19 de agosto.

En total hubo 100 premios. En este enlace usted podrá ver todos los números ganadores con sus respectivos premios.

Esta información está en desarrollo