Conozca a ‘Max’, la hormiga que se convierte en la primera mascota oficial de un hospital en Costa Rica

‘Max’, una hormiga diseñada por una funcionaria del hospital, fue elegida como la primera mascota oficial del Hospital Max Peralta.

El Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, de Cartago, eligió una mascota oficial como parte de un plan de gestión del cambio que la institución viene implementando desde hace varios meses.

Según el centro médico, la selección se realizó mediante un concurso organizado a finales de este 2025, en el que participaron 44 personas con distintas propuestas.

La iniciativa fue impulsada por el propio hospital y contó con un jurado conformado por un representante del centro médico, uno de la comunidad y un comunicador social, con experiencia en el área.

El jurado eligió como ganadora a “Max”, una hormiga, diseñada por Brandy Solano, funcionaria del servicio de farmacia del hospital, quien obtuvo el primer lugar en el certamen.

(Hospital Max Peralta/Cortesía)

Según informó la institución, con esta elección el Hospital Max Peralta se convierte en el primer hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en contar con una mascota oficial.

El hospital indicó que durante el 2026 dará a conocer los detalles sobre el uso de la mascota y las actividades o experiencias que se desarrollarán con usuarios y personal del centro médico.

(Hospital Max Peral/Cortesía)

Además, agradeció la participación de las personas que se sumaron al concurso y colaboraron con tiempo, ideas y premios para la realización de la iniciativa.