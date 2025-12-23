El País

Conozca a ‘Max’, la hormiga que se convierte en la primera mascota oficial de un hospital en Costa Rica

Hospital Max Peralta eligió a su primera mascota tras un concurso interno en el que participaron 44 personas

Por Cristian Mora
Mascota Hospital Max Peralta
‘Max’, una hormiga diseñada por una funcionaria del hospital, fue elegida como la primera mascota oficial del Hospital Max Peralta. (Hospital Max Peral/Cortesía)







Hospital Max PeraltaMascotaCartagoCCSS
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

