Conflicto en la UCR por sondeo electoral: ‘No nos retractaremos’, dice director del Observatorio de Desarrollo

Carlos Murillo, director del Observatorio del Desarrollo UCR, afirmó que no se retractará del sondeo sobre intención de voto, pese a la solicitud de la directora de la Escuela de Estadística.

El director del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Murillo, manifestó que su unidad no se retractará por la difusión de un sondeo de intención de voto electoral, publicado el pasado martes 2 de setiembre, pese a la solicitud que le hizo la Escuela de Estadística.

Ericka Méndez Chacón, directora de la Escuela de Estadística, lanzó severas críticas al sondeo al señalar que este tipo de mediciones, que no se fundamentan en una muestra aleatoria y representativa de la población, comprometen la objetividad de los resultados, desinforman y afectan negativamente la credibilidad de la institución.

Murillo critica falta de comunicación y respalda sondeo ante cuestionamientos

El director del Observatorio comentó que “lamenta la posición de la Escuela de Estadística” y criticó que las observaciones o diferencias respecto al sondeo no se manejaron “internamente” entre la unidad académica de esa escuela y la unidad de investigación del Observatorio.

Carlos Murillo señaló que el oficio enviado por Ericka Méndez a las vicerrectorías no fue dirigido a él como director del centro de investigación, ni fue copiado en esas notas. “Es algo que me extrañó notablemente”.

Rechazó que se hayan desviado recursos universitarios, debido a que, para el sondeo, “no hubo ningún gasto presupuestario”, sino que se utilizó un software pagado por la UCR que otros centros también utilizan.

Alegó, además, que la Escuela de Estadística “está comparando metodologías y diseños diferentes”. Mencionó que hay literatura que documenta el uso y utilidad de los sondeos relacionados con procesos electorales, publicados en revistas especializadas y editoriales de prestigio a nivel mundial que “sustentan lo que nosotros realizamos”.

“Entonces, no hay forma de comparar una encuesta probabilística, que se rige por un muestreo, con un sondeo no probabilístico, que no está basado en muestreo, sino en una consulta abierta. Y eso es muy común", dijo el académico.

Respecto al ejercicio hecho por su unidad, Murillo dijo que el sondeo ofrece una fotografía de un segmento específico y, para abarcar otros sectores, habría que aplicar técnicas distintas a las redes sociales.

En su criterio, el sondeo “sí aporta a la discusión pública” una lectura para las diferentes agrupaciones políticas sobre los comportamientos de distintos segmentos poblacionales.

Finalmente, dijo que no ha conversado directamente con la directora de la Escuela de Estadística ni ha recibido una respuesta oficial de parte de las vicerrectorías. No obstante, aseguró que siempre mantiene informado a ambas unidades universitarias sobre las labores que realiza el Observatorio del Desarrollo.

Lo que dijo la directora de Estadística

Mediante el oficio EEs-727-2025, del cual La Nación tiene copia, la funcionaria manifestó “la profunda preocupación desde la Escuela de Estadística por el uso creciente y descontrolado que se está haciendo en la Universidad de los llamados ‘sondeos’”.

Explicó que este tipo de instrumento no aporta “información relevante para la discusión pública en un tema tan sensible como la intención de voto y actitudes del gobierno".

Méndez dijo que la metodología de recolección no aleatoria podría limitar la diversidad y representatividad del grupo encuestado, creando sesgos metodológicos que afecten la calidad del estudio e induzcan “a interpretaciones erróneas y decisiones mal fundamentadas por parte de terceros que confíen en los resultados”.

La directora de la Escuela de Estadística también enfatizó en que ese tipo de estudios desvían “la atención y los recursos de los retos metodológicos reales que se presentan en los estudios de opinión elaborados siguiendo las mejores prácticas”.