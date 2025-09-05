El País

Conflicto en la UCR por sondeo electoral: ‘No nos retractaremos’, dice director del Observatorio de Desarrollo

Carlos Murillo afirma que no se retractará, pese a críticas de la directora de la Escuela de Estadística, Ericka Méndez

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Carlos Murillo
Carlos Murillo, director del Observatorio del Desarrollo UCR, afirmó que no se retractará del sondeo sobre intención de voto, pese a la solicitud de la directora de la Escuela de Estadística. (La Nación/Cortersía/UCR)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UCRSondeo electoralObservatorio del DesarrolloConflicto en la UCRCarlos MurilloEricka Méndez
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.