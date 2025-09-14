El País

Condenan al Ministerio de Salud por inacción ante denuncia por ruido excesivo en restaurante

Tras meses sin que el Ministerio de Salud diera solución a un denunciante; la Sala intervino

Por Sebastián Sánchez
La Sala Constitucional acogió un amparo por retrasos en atender una denuncia de contaminación sónica.
La Sala Constitucional acogió un amparo por retrasos en atender una denuncia de contaminación sónica en un restaurante. (Canva/Diseño Canva)







