El País

Conavi deja sede en Betania tras más de 20 años y completará traslado en octubre

La institución dejará el inmueble de Betania que ocupa desde el 2005 y prevé completar el traslado al Edificio DUO en octubre

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Por Jailine González Gómez
Conavi dejará su sede de Betania después de más de dos décadas y trasladará sus oficinas centrales al Edificio DUO.
Conavi dejará su sede de Betania después de más de dos décadas y trasladará sus oficinas centrales al Edificio DUO. (Conavi/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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