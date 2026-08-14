Conavi deja sede en Betania tras más de 20 años y completará traslado en octubre

Conavi dejará su sede de Betania después de más de dos décadas y trasladará sus oficinas centrales al Edificio DUO.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) trasladará sus oficinas centrales de Betania, en Montes de Oca, al Edificio DUO, ubicado en San Pedro del mismo cantón. La institución dejará así el inmueble donde mantiene sus oficinas desde 2005.

Conavi informó este 14 de agosto que prevé completar el traslado en octubre. A partir de ese mes, todos los servicios de las oficinas centrales se brindarán desde el Edificio DUO.

La institución explicó que después de más de dos décadas en el inmueble de Betania, determinó la necesidad de buscar una sede que respondiera a sus requerimientos de espacio y a las condiciones de seguridad y salud ocupacional para sus 400 funcionarios.

Además, Conavi indicó que el inmueble actual presenta deficiencias desde 2020. Esta situación formó parte de la valoración que llevó a la institución a buscar nuevas instalaciones.

Como parte del proceso, Conavi realizó un estudio de mercado y posteriormente desarrolló los procedimientos administrativos para contratar el nuevo inmueble mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Según Conavi, el cambio también permitirá un ahorro aproximado de ¢14 millones mensuales en el alquiler de las oficinas centrales, equivalente a unos ¢168 millones al año.

El traslado se realizará de manera progresiva para mantener los servicios institucionales mientras las diferentes dependencias cambian de sede. Conavi comunicará cualquier información relacionada con la atención presencial que las personas usuarias necesiten conocer durante el proceso.