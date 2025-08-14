El País

¿Compró tiquete a Colombia antes del 1.° de agosto? Ya puede participar de vacunatón contra fiebre amarilla

Vacunación anteriormente estaba condicionada a que se hubiera comprado el tiquete antes del 12 de julio

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez

Si usted viajará a Colombia en agosto o setiembre, compró tiquete antes del 1.° de agosto y anda en busca de vacuna contra la fiebre amarilla, le tenemos buenas noticias. El Ministerio de Saludo habilitará una vacunatón para estas personas la semana entrante.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vacuna contra fiebre amarillaFiebre amarillaVacunatón
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.