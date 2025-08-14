¿Compró tiquete a Colombia antes del 1.° de agosto? Ya puede participar de vacunatón contra fiebre amarilla

Si usted viajará a Colombia en agosto o setiembre, compró tiquete antes del 1.° de agosto y anda en busca de vacuna contra la fiebre amarilla, le tenemos buenas noticias. El Ministerio de Saludo habilitará una vacunatón para estas personas la semana entrante.
Anteriormente, la vacunación estaba condicionada a que el tiquete debía comprarse antes del 12 de julio, lo que dejaba a muchos turistas por fuera.
Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.
