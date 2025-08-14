¿Compró tiquete a Colombia antes del 1.° de agosto? Ya puede participar de vacunatón contra fiebre amarilla

Si usted viajará a Colombia en agosto o setiembre, compró tiquete antes del 1.° de agosto y anda en busca de vacuna contra la fiebre amarilla, le tenemos buenas noticias. El Ministerio de Saludo habilitará una vacunatón para estas personas la semana entrante.

Anteriormente, la vacunación estaba condicionada a que el tiquete debía comprarse antes del 12 de julio, lo que dejaba a muchos turistas por fuera.

Así funciona la vacuna contra fiebre amarilla que se aplica en Costa Rica

Sin embargo, el Ministerio es enfático en la nueva fecha límite.

“No se aceptarán reservas con tiquetes comprados a partir de esa fecha” (1.° de agosto), cita un comunicado de prensa enviado la tarde de este jueves.

¿Cuándo y cómo vacunarse contra fiebre amarilla?

La jornada de vacunación contra fiebre amarilla será una vez más en el Estadio Nacional. (John Durán)

El nuevo vacunatón se llevará a cabo el jueves 21 y viernes 22 de agosto de 8 a. m. a 12 p. m. en el Estadio Nacional. Para cada día estarán disponibles 300 citas.

Las personas interesadas deberán solicitar su cita a través del formulario digital que se habilitará el lunes 18 de agosto a partir de las 2 p. m. en el siguiente enlace:

https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html

En este momento todavía no hay vacunas disponibles en el sector privado, por lo que esta es la opción de la cual disponen los turistas.

Quienes viajen a otros países de Suramérica o África están exentos de vacunarse si viajan antes del 31 de agosto. Salud no ha anunciado si extenderá la fecha dada la escasez de dosis.