El País

¿Cómo un joven con parálisis cerebral se graduó como arquitecto? Conozca la sorprendente e inspiradora historia de Billy

Con 26 años, este joven cumplió el sueño que nació mientras jugaba con legos y bloques al ver a su papá trabajando en construcción

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Billy Orozco Brenes se graduó como Arquitecto a finales de abril. La parálisis cerebral con la que nació nunca le ha impedido alcanzar sus sueños.
Billy Orozco Brenes se graduó como Arquitecto a finales de abril. La parálisis cerebral con la que nació nunca le ha impedido alcanzar sus sueños. (Cortesía/Cortesía)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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