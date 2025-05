¿Cómo se pagan las incapacidades?: todo lo que debe saber

Aprenda cómo calcular el pago de incapacidades, cómo notificarlas y qué hacer si no recibe el dinero correspondiente en su cuenta.

Las incapacidades laborales en Costa Rica presentan distintos escenarios, según su origen, duración y el ente que realiza el pago. El especialista laboral Kendall Ruiz explicó a este medio cómo funciona este proceso y qué debe conocer cada trabajador.

Todo patrono tiene la obligación de asegurar a sus empleados por el monto que estos devengan. Si la persona trabaja por horas, el monto mínimo lo define la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Ruiz detalló que asistir a una cita médica no constituye una incapacidad. Se trata de un permiso justificado que no conlleva pago. La única excepción ocurre si la persona está en periodo de lactancia y la atención es necesaria para ella o su bebé. Incluso si la persona se encuentra embarazada, las citas no deben pagarse.

En algunos casos, los patronos pueden asumir el costo de la cita médica como un beneficio, pero no tienen la obligación de hacerlo.

¿Quién paga los primeros días de incapacidad?

Si una persona se incapacita por uno, dos o tres días, el pago lo realiza el patrono, quien debe cancelar el 50% del salario promedio diario.

Para calcular ese salario diario, se debe tomar el ingreso mensual y dividirlo entre 30. Si el salario es semanal, se divide entre seis. A ese monto se le aplica el 50% por cada día incapacitado.

A partir del cuarto día de incapacidad, si esta fue emitida por razones de salud, el pago corresponde a la CCSS. Esta institución cubre aproximadamente el 60% del salario durante el periodo de reposo.

¿Qué pasa si la incapacidad está cubierta por el INS?

Cuando se trata de un accidente laboral o una enfermedad cubierta por el Instituto Nacional de Seguros (INS), los porcentajes varían.

En casos de accidente , el pago ronda el 80% del salario reportado .

, el pago ronda el . Si se trata de enfermedad, se cubre un 60% del salario.

Después de 45 días de incapacidad, el INS ajusta el monto: paga el 100% del salario mínimo legal y un 67% sobre la diferencia entre el salario promedio diario y ese mínimo.

¿Qué puede y no puede hacer una persona incapacitada?

Las actividades permitidas durante la incapacidad dependen de la recomendación médica. Si se establece reposo absoluto, la persona debe permanecer en casa. Sin embargo, en casos como un cuadro depresivo, el médico podría recomendar que el colaborador salga a distraerse. Si eso implica viajar, incluso fuera del país, debe informarlo al patrono.

Si el trabajador publica imágenes en redes sociales en actividades que no concuerdan con el diagnóstico médico, podría enfrentarse a un despido.

Esta situación no aplica a la licencia por maternidad, ya que esta no es una incapacidad. La madre puede estar en cualquier lugar durante este periodo. No obstante, si se encuentra fuera del país, el empleador podría cuestionar si está cumpliendo con la función de cuidado.

Durante el tiempo de incapacidad, la persona no puede trabajar en otra actividad económica, ni siquiera en emprendimientos personales.

¿Se generan derechos laborales durante la incapacidad?

Durante el periodo de incapacidad, el trabajador no genera derechos como vacaciones, preaviso, cesantía ni aguinaldo. Es fundamental tomarlo en cuenta para no tener expectativas erróneas en procesos de liquidación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.