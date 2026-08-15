El País

¿Cómo puede la tecnología de vehículos apoyar en la seguridad vial? Esto vimos en nuestra tercera salida a las calles

El tercer episodio de Costa Rica sobre ruedas se hizo a bordo de un vehículo cuya tecnología va más allá de ofrecer comodidad y busca dar seguridad

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Por Irene Rodríguez
Luis Acuña, gerente de marca de Xpeng para Costa Rica; y Cristopher Campos, de Qualitas Compañía de Seguros, participaron de este episodio.
Este fue el vehículo Xpeng que se utilizó en este episodio. (YouTube/Captura de pantalla)







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Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Editora de Experiencias y Eventos. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Bachiller de Comunicación Colectiva y máster en Salud Pública de la Universidad de Costa Rica. Premio Nacional Periodismo INEC 2025. Premio Nacional Periodismo Científico 2014. Premio Health Systems Global 2018. Fellow Fondo Global de Periodismo en Salud.

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