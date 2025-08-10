¿Cómo desinflamar el estómago? Esto recomienda un médico

Desinflamar el estómago es una de las principales preocupaciones de muchas personas. Es de los malestares gástricos más comunes: estómago inflamado o hinchado que obliga a desabrochar el pantalón, sensación de pesadez. Algunas personas verán una “pancita”, otras no, pero se sentirán como si la tuvieran.

A esto se le unen otros síntomas que varían según el paciente: gases, agruras, asco, flatulencias. Hay quienes tendrán estreñimiento, pero también quienes experimenten diarrea.

Esta diversidad de síntomas, así como de causas, hace que la pregunta: ¿cómo desinflamar el estómago?, tan común en buscadores como Google, sea muy difícil de responder.

Sin embargo, el gastroenterólogo Jorge Vargas Calderón dijo en una entrevista anterior que, conforme la edad avanza, el funcionamiento del sistema digestivo va perdiendo “su habilidad”.

No obstante, hay una causa específica que engloba muchísimos casos de estómago inflamado: “la gran mayoría de las veces la causa primordial de esa distensión abdominal es un trastorno que recibe el nombre de síndrome de colon irritable”, expuso.

El síndrome de colon irritable es un trastorno del funcionamiento de la digestión.

Según el especialista, esta condición está muy relacionada con factores desencadenantes. Los dos principales son protagonistas del día a día: la alimentación y el estrés.

“En la coyuntura actual, donde la alimentación no es la mejor y vivimos en un mundo donde el estrés es más frecuente, se da el escenario perfecto para esta distensión abdominal. Muchas veces es exceso de gas en el aparato digestivo que a final de cuentas se traduce en molestias, dolor, cambio en el ritmo defecatorio, que lo lleva a consultar”, explicó el especialista.

También es más común que estos síntomas surjan en momentos de mucho estrés.

Para responder a la tensión, el cuerpo libera cortisol, una hormona también conocida como la “hormona del estrés”. Pero esto va más allá, porque hay un eje llamado cerebro-intestino que los mantiene ligados.

La endocrinóloga española Ana Andrade explicó que el estrés afecta funciones gastrointestinales como la permeabilidad, la sensibilidad de las vísceras, el flujo sanguíneo y las secreciones.

“El estrés repercute terriblemente sobre la digestión. La gente ha mal llamado esto ‘colitis nerviosa’, pero sí es cierto que el estrés que vivimos actualmente hace que aumenten los síntomas digestivos”, destacó Vargas.

Otras causas del estómago inflamado

Desinflamar el estómago puede tener diferentes soluciones según la causa, pero si esto ocurre muy seguido lo mejor es visitar un médico. (Shutterstock/Shutterstock)

Estos síntomas también pueden verse, de forma puntual, después de un día o una noche en el que se comió más de lo usual, y las comidas eran más pesadas y condimentadas. También puede suceder si se abusa del licor.

“Esto está asociado a otra enfermedad de trastorno de funcionamiento de la digestión que también es muy prevalente, que es el reflujo gastroesofágico”, dijo Vargas.

La intolerancia a algunos nutrientes, como la lactosa también puede inflamar el estómago.

También puede darse por un desbalance de la microbiota intestinal, es decir, las bacterias propias del sistema digestivo. Cuando aumentan las bacterias en el intestino se da una situación llamada SIBO, un acrónimo en inglés para sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado.

Finalmente, las infecciones con virus o bacterias estomacales también pueden hinchar el estómago. En muchas de estas ocasiones también podrán estar acompañadas de fiebre, diarrea y vómito. En estos casos es recomendable ir al médico.

¿Entonces, qué hacer para desinflamar el estómago?

El portal especializado Medical News da estos consejos:

Tomar té de menta

Tomar té de manzanilla

Aumentar el consumo de agua, pero despacio

Medicamentos de venta libre que ayuden con los gases o la constipación.

¿Qué hacer para evitar que se inflame el estómago?

Hay dos tipos de consejos para evitar la inflamación, uno está relacionado con manejo del estrés, otro con la alimentación.

“Ojalá todo fuera tan fácil como nada más decir ‘no se estrese’, pero sí hay cosas que podemos hacer. El ejercicio físico tiene una repercusión directa en mejorar la salud digestiva. Esto mejora el procesamiento de los gases, pero la razón principal es que el ejercicio genera endorfinas y las endorfinas ayudan a controlar el estrés”, precisó el gastroenterólogo.

Estas son las recomendaciones relacionadas con la alimentación:

No saltar tiempos de comida.

Tratar de comer siempre a la misma hora.

No comer “a la carrera”, tomarse el tiempo para cada bocado.

Ingerir los alimentos correctamente sentados, frente a una mesa.

Hidratación . Es trascendental. Los ocho vasos de agua diarios pueden servirles a muchas personas, pero no a todas. Para saber cuán hidratado está, revise su orina, debe ser lo más clara posible.

. Es trascendental. Los ocho vasos de agua diarios pueden servirles a muchas personas, pero no a todas. Para saber cuán hidratado está, revise su orina, debe ser lo más clara posible. Evitar los embutidos y “carnes curadas”, por su nivel de procesamiento.

No abusar de las carnes rojas.

Vigilar el uso de edulcorantes.

Hay alimentos, como el brócoli, el repollo y los frijoles, que son “coliquientos” para algunas personas, ya que son alimentos “fermentables”, que si llegan al colon sin digerirse se fermentan. Conforme pasan los años se van perdiendo las enzimas que ayudan a procesar estos nutrientes.

“Con los alimentos coliquientos pasa lo mismo que con la calvicie, no todos nos quedamos calvos iguales; con los alimentos, no todas las personas van perdiendo las mismas enzimas”, puntualizó Vargas.

¿Cuándo visitar un médico?

Hay afecciones graves que también presentan distensión abdominal. Por eso debe estar atento a estos otros síntomas para acudir cuanto antes con un doctor: