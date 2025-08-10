El País

¿Cómo desinflamar el estómago? Esto recomienda un médico

El estómago o es uno de los problemas gástricos más comunes, pero tiene solución

Por Irene Rodríguez

Desinflamar el estómago es una de las principales preocupaciones de muchas personas. Es de los malestares gástricos más comunes: estómago inflamado o hinchado que obliga a desabrochar el pantalón, sensación de pesadez. Algunas personas verán una “pancita”, otras no, pero se sentirán como si la tuvieran.








Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

