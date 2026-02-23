El País

Colegio Humboldt lanza convocatoria de becas para estudiantes de primaria que buscan educación trilingüe: conozca los detalles

Estudiantes de cuarto grado pueden aplicar a proceso gratuito que incluye prueba en marzo y curso intensivo de alemán

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Programa PASO selecciona talento académico y otorga becas con opción de Abitur y apoyos complementarios. (Marcela_Bertozzi)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGColegio Humboldt
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.