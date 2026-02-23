Colegio Humboldt lanza convocatoria de becas para estudiantes de primaria que buscan educación trilingüe: conozca los detalles

Programa PASO selecciona talento académico y otorga becas con opción de Abitur y apoyos complementarios.

El Colegio Humboldt abrió la convocatoria 2026 del programa de becas PASO, dirigido a estudiantes costarricenses que cursan cuarto grado de primaria en centros educativos públicos y privados del país. La iniciativa ofrece acceso a educación trilingüe, certificaciones internacionales y la posibilidad de obtener el diploma de educación secundaria superior alemán (Abitur).

El proceso de aplicación es gratuito. Incluye una prueba psicométrica en español y un curso intensivo de alemán para quienes aprueben el examen.

La prueba se realizará el sábado 7 de marzo de 2026 a las 7:30 a. m. en las instalaciones del Colegio Humboldt, contiguo a la Iglesia Nuestra Señora de Loreto en Pavas.

¿Qué es el programa de becas PASO?

El Programa para Alumnos Sobresalientes en Oportunidades (PASO) identifica talento académico sin importar el origen socioeconómico del estudiante. Permite el ingreso al Colegio Humboldt a partir de quinto grado, aun sin conocimiento previo del idioma alemán.

Las becas pueden cubrir hasta el 100% de la mensualidad. Además incluyen apoyos complementarios como transporte, alimentación, uniformes y materiales.

En cinco décadas de existencia, el programa ha otorgado más de 5.000 becas anuales acumuladas. La institución ofrece formación en alemán, español e inglés. También brinda acceso a certificaciones internacionales, laboratorios de ciencias, programas deportivos, clubes académicos y artísticos, piscina e infraestructura especializada en música, arte y robótica.

¿Cómo inscribirse en PASO 2026?

Los padres deben completar el formulario disponible en el sitio web oficial del colegio: https://www.colegiohumboldt.cr/paso.

La recepción de formularios está abierta. Deben enviarse al correo paso@colegiohumboldt.cr.

Con el envío del formulario, el estudiante queda inscrito para presentar el examen de admisión en español el 7 de marzo de 2026.

El 24 de marzo de 2026 a las 6 p. m. se realizará una reunión virtual informativa. Los datos de acceso están disponibles en la página web institucional.

Curso gratuito de alemán

Quienes aprueben la prueba participarán en un curso gratuito de alemán. Se imparte los martes y jueves por la tarde durante aproximadamente 30 semanas.

El curso introduce al idioma alemán y evalúa el compromiso y adaptación del estudiante al modelo educativo antes del ingreso formal a quinto grado.

Para ingresar al curso, el estudiante debe presentar certificado de nacimiento, informe de notas de tercer grado y constancia de no adeudar en su centro educativo. Tras el examen psicotécnico, los mejores resultados acceden a las becas que incluyen la posibilidad de cursar el Abitur.