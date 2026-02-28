El País

Colegio de Médicos instala primer solmáforo en Costa Rica para prevenir cáncer de piel y busca llevarlo a espacios públicos

El dispositivo alerta sobre niveles de radiación ultravioleta y forma parte de la campaña ‘Costa Rica se Cuida la Piel’ y del Programa Galenus

Por Jailine González Gómez
El plan piloto busca generar evidencia para replicar el solmáforo en escuelas, parques y playas ante altos niveles de radiación UV.
El plan piloto busca generar evidencia para replicar el solmáforo en escuelas, parques y playas ante altos niveles de radiación UV. (Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica/Cortesía)







