Colegio de Médicos instala primer solmáforo en Costa Rica para prevenir cáncer de piel y busca llevarlo a espacios públicos

El plan piloto busca generar evidencia para replicar el solmáforo en escuelas, parques y playas ante altos niveles de radiación UV.

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica instaló el primer solmáforo del país como plan piloto para fortalecer la prevención del cáncer de piel y evaluar su réplica en espacios públicos. La iniciativa forma parte de la campaña Costa Rica se Cuida la Piel y del Programa Galenus de bienestar gremial.

El dispositivo mide en tiempo real el Índice de Radiación Ultravioleta y orienta medidas de protección para el personal médico y administrativo del Colegio.

Un plan piloto con respaldo técnico

La acción se impulsa junto con Dermaclinic y la Asociación Costarricense de Dermatología, ASODERMA. Según la información suministrada, el proyecto busca reforzar la educación y la prevención en salud cutánea.

El presidente del Colegio, Elliott Garita Jiménez, indicó que el gremio médico debe dar ejemplo en autocuidado. Señaló que el plan inicia con profesionales en salud para generar evidencia que permita replicar la herramienta en otros espacios del país.

¿Cómo funciona el solmáforo?

El solmáforo es un sistema visual que traduce el Índice UV en un código de cinco colores definido por la Organización Mundial de la Salud. Su función consiste en alertar sobre el nivel de riesgo por exposición solar y facilitar decisiones preventivas diarias.

Datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) respaldan la medida. Según estudios globales facilitados por el IMN, en días despejados en zonas tropicales como Costa Rica el Índice UV alcanza al menos 10. Esa cifra corresponde a categorías muy altas de riesgo.

El vicepresidente de Dermaclinic, Alejandro Esquivel Gerli, explicó que el dispositivo convierte el índice en una señal visible y comprensible. Agregó que su implementación en escuelas, parques y playas tendría un impacto positivo en la salud pública.

Cáncer de piel: el más diagnosticado en el país

El Registro Nacional de Tumores del Ministerio de Salud reportó que el cáncer de piel es la neoplasia más diagnosticada en Costa Rica. Se detectan al menos siete casos nuevos cada día.

El dermatólogo Nelson Aguilar Aguilar, de ASODERMA, señaló que el país recibe radiación solar directa durante casi todo el año. Indicó que la fotoprotección debe asumirse como una medida básica y diaria de prevención.

Recomendaciones según el color del Solmáforo

En Costa Rica, por ubicación geográfica y altitud, la radiación es directa durante casi todo el año. Se recomienda usar filtro solar FPS 50+ todos los días y a cualquier hora .

Según el color que marque el solmáforo, estas son las acciones adicionales:

Verde (1-2, bajo): se puede permanecer al aire libre. Aplicar bloqueador y reaplicar cada dos horas.

se puede permanecer al aire libre. Aplicar bloqueador y reaplicar cada dos horas. Amarillo (3-5, moderado): buscar sombra entre 10:00 a. m. y 2:00 p. m. Usar bloqueador, camisa y sombrero.

buscar sombra entre 10:00 a. m. y 2:00 p. m. Usar bloqueador, camisa y sombrero. Naranja (6-7, alto): usar bloqueador, gafas con protección UV y sombrero de ala ancha. Evitar más de una hora continua al sol e hidratarse.

usar bloqueador, gafas con protección UV y sombrero de ala ancha. Evitar más de una hora continua al sol e hidratarse. Rojo (8-10, muy alto): evitar el sol directo. Buscar sombra constante. Usar manga larga. Reaplicar bloqueador cada dos horas y mantener hidratación.

evitar el sol directo. Buscar sombra constante. Usar manga larga. Reaplicar bloqueador cada dos horas y mantener hidratación. Morado (11+, extremo): evitar salir si no es necesario. La piel puede quemarse en menos de 10 minutos. Se requiere máxima protección física e hidratación .

Las organizaciones reiteraron el llamado a adoptar hábitos diarios de protección solar y a consultar ante cualquier lunar que cambie de forma, color, sangre o no cicatrice. Indicaron que el cáncer de piel detectado a tiempo es curable en la mayoría de los casos.