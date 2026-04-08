CNFL e INS lanzan seguro de hogar desde ¢1.895 para cubrir incendios y rayería en Costa Rica: vea cómo adquirirlo

Seguro de hogar de CNFL e INS costará desde ¢1.895 mensuales y cubrirá incendios y rayería en viviendas del país.

Un nuevo seguro de hogar permitirá a clientes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) proteger sus viviendas y bienes ante incendios y rayería, con un cobro mensual incluido en el recibo eléctrico. La iniciativa surge de un acuerdo con el Instituto Nacional de Seguros (INS) y se anunció este 8 de abril de 2026.

El producto ofrece coberturas accesibles que oscilan entre ¢1.895 y ¢3.495 mensuales, con montos asegurados desde ¢3 millones hasta ¢20 millones. La póliza está disponible tanto para propietarios como para personas que alquilan vivienda.

La propuesta busca ampliar el acceso a seguros mediante un modelo que permite incluir el costo en el recibo eléctrico, lo que facilita su pago y contratación. Según datos del Cuerpo de Bomberos, en 2025 se atendieron 1.002 incendios estructurales, con una alta incidencia en viviendas.

El seguro cubre daños por incendio y rayería, tanto en la estructura del inmueble como en el menaje (conjunto de muebles y accesorios de una casa). También incluye beneficios como la remoción de escombros sin costo adicional y la ausencia de deducible en caso de siniestro.

Entre sus características, destaca que no requiere inspección previa ni excluye viviendas por su ubicación o condición. Además, permite realizar reclamos simplificados en daños parciales menores a ¢2 millones, mediante documentación básica.

Las personas interesadas pueden adquirir la póliza en agencias de la CNFL, mediante WhatsApp o correo electrónico. El servicio no se incluye automáticamente en la factura eléctrica, por lo que requiere solicitud expresa del titular.

Opciones disponibles

Edificio y menaje

Cobertura ¢3 millones — ¢1.895 mensuales

Cobertura de ¢5 millones — ¢2.495 mensuales

Cobertura de ¢10 millones — ¢2.995 mensuales

Cobertura de ¢20 millones — ¢3.495 mensuales

Solamente edificio

Cobertura ¢3 millones — ¢1.895 mensuales

Cobertura de ¢5 millones — ¢2.495 mensuales

Cobertura de ¢10 millones — ¢2.995 mensuales

Cobertura de ¢20 millones — ¢3.495 mensuales

Solamente menaje