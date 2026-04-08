El País

CNFL e INS lanzan seguro de hogar desde ¢1.895 para cubrir incendios y rayería en Costa Rica: vea cómo adquirirlo

Conozca requisitos, coberturas y cómo solicitar este seguro accesible

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Por Silvia Ureña Corrales
Seguro de hogar de CNFL e INS costará desde ¢1.895 mensuales y cubrirá incendios y rayería en viviendas del país.
Seguro de hogar de CNFL e INS costará desde ¢1.895 mensuales y cubrirá incendios y rayería en viviendas del país. (Canva stock/GordonImages de Getty Images / Olivia Malaeru's Images)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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