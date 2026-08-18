Ciudadanos solicitan al TSE aval para tramitar un referéndum sobre la devolución completa del ROP

Promoventes tramitan consulta popular sobre el ROPC y aseguran que la propuesta no genera impactos en las reservas del IVM de la CCSS.

Un grupo de ciudadanos presentó hoy ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la solicitud formal para tramitar un referéndum de iniciativa popular. El objetivo de la gestión consiste en consultar a los costarricenses sobre el proyecto denominado Ley de Devolución Plena del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC)

Según informó la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en un comunicado, la propuesta plantea el derecho de cada persona afiliada al ROP a retirar el saldo total de su cuenta individual.

Este beneficio se aplicaría al obtener la pensión por vejez o invalidez o al cumplir 65 años, lo que ocurra primero, especificó la asociación.

La iniciativa parte de una premisa jurídica sobre la naturaleza del fondo. La propuesta señala que esta cuenta constituye un régimen de ahorro individual obligatorio y capitalizable, perteneciente al trabajador, por lo que no corresponde a una pensión solidaria técnica y permite la transmisión a herederos en caso de fallecimiento.

Los promotores señalaron que el proyecto no genera afectaciones en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). También afirmaron que la iniciativa tampoco perturba los regímenes especiales contributivos ni compromete las reservas del sistema básico de seguridad social.

“El proyecto busca que los trabajadores costarricenses puedan disponer efectivamente de un ahorro que han construido durante años de trabajo. No se trata de eliminar opciones, sino de reconocer la libertad de cada afiliado para decidir si retira la totalidad de sus recursos o si mantiene alguna de las modalidades actualmente previstas,” manifestaron los impulsores de la iniciativa.

La exposición de motivos del texto definió que el fondo posee un carácter laboral y patrimonial al estar integrado por recursos individuales. Por esa razón, los ciudadanos consideraron que la materia de la consulta es estrictamente laboral-patrimonial y no previsional.

La gestión ante el TSE solicitó el aval para comenzar la recolección de firmas.

Los promoventes indicaron que el recurso del referéndum busca activar la democracia directa sin reemplazar las funciones de la Asamblea Legislativa. Además, expresaron que resulta legítimo consultar a la ciudadanía cuando las decisiones inciden en el ahorro individual de los trabajadores.

La consulta propone consultar a los electores si aprueban el proyecto de Ley de Devolución Plena del ROPC, que reconoce el derecho de toda persona afiliada a retirar la totalidad del saldo acumulado en su cuenta individual al pensionarse por vejez o invalidez, o al cumplir los 65 años, lo que ocurra primero.

La ANEP indicó que los impulsores invitaron a los sectores laborales, sociales, profesionales y comunales a revisar el proyecto. Los organizadores solicitaron a la población que participara en el debate sobre la gestión del patrimonio acumulado en este fondo.

Análisis de admisibilidad del TSE

El TSE explicó que este trámite requiere un análisis inicial de admisibilidad, donde el Tribunal verificará que el tema no corresponda a una de las materias excluidas por ley de ser llevadas a consulta popular.

Después de este examen, la autoridad electoral remitirá el asunto a la Asamblea Legislativa para su verificación respectiva. En el Congreso, el Departamento de Servicios Técnicos realizará un análisis de los aspectos formales del proyecto y enviará el expediente nuevamente al tribunal para continuar con el trámite.

De verificarse que todo está correcto, el TSE autorizará a los gestores el inicio del proceso de recolección de firmas. Para realizar esta labor en todo el país, los promotores contarán con un plazo de nueve meses.

Después de ese periodo, el Tribunal podrá convocar el proceso consultivo si los organizadores logran reunir las firmas necesarias.