El País

Ciudadanos solicitan al TSE aval para tramitar un referéndum sobre la devolución completa del ROP

La solicitud debe superar el análisis de admisibilidad del TSE y la revisión técnica de la Asamblea Legislativa antes de iniciar la recolección de firmas

EscucharEscuchar
Por Marianela Arias Vilchez
Promoventes tramitan consulta popular sobre el ROPC y aseguran que la propuesta no genera impactos en las reservas del IVM de la CCSS.
Promoventes tramitan consulta popular sobre el ROPC y aseguran que la propuesta no genera impactos en las reservas del IVM de la CCSS. (Captura de pantalla/ANEP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NacionalesTSEReferéndum
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.