El País

Ciudadanos de Oro: estos son los beneficios que reciben los adultos mayores en Costa Rica

Ciudadanos de Oro en Costa Rica: conozca cuáles son los descuentos, beneficios y requisitos para acceder al carné gratuito para adultos mayores

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Las personas mayores de 65 años pueden acceder a descuentos, atención preferencial y programas sociales mediante la CCSS.Fotos: Mayela López (Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCciudadano de oroadultos mayores
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.