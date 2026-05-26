Ciudadanos de Oro: estos son los beneficios que reciben los adultos mayores en Costa Rica

Las personas mayores de 65 años pueden acceder a descuentos, atención preferencial y programas sociales mediante la CCSS.Fotos: Mayela López

Las personas mayores de 65 años en Costa Rica pueden acceder a beneficios especiales, descuentos y atención preferencial mediante el programa Ciudadano de Oro, impulsado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La iniciativa busca promover el bienestar y la integración social de esta población.

El programa se basa en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, conocida como Ley N.° 7935, la cual establece una serie de derechos para las personas adultas mayores. Entre ellos destacan descuentos en transporte público, hospedajes, centros recreativos, servicios médicos privados y medicamentos.

La atención preferencial también forma parte de los beneficios contemplados para esta población. La legislación obliga a instituciones públicas y privadas a disponer de filas especiales, asientos preferenciales y facilidades para realizar trámites de forma ágil y accesible.

La normativa establece que toda persona de 65 años o más puede ser considerada Ciudadano de Oro. Para obtener el carné, únicamente se requiere presentar un documento de identidad vigente y acudir al Área de Ciudadano de Oro en oficinas centrales o sucursales de la CCSS, el trámite es gratuito, según explicó la Caja a La Nación.

Diversas instituciones participan en la entrega de beneficios para adultos mayores. Entre ellas figuran la CCSS, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), municipalidades, universidades públicas y entidades financieras.

Además de descuentos y facilidades, el programa promueve actividades recreativas, deportivas y culturales. También impulsa espacios de integración social y capacitaciones relacionadas con autocuidado, envejecimiento activo y derechos de las personas adultas mayores.

El concepto Ciudadano de Oro no corresponde a una categoría legal independiente, sino a una denominación institucional utilizada para resaltar el valor y aporte de las personas adultas mayores dentro de la sociedad costarricense.

Beneficios para Ciudadanos de Oro en Costa Rica

Descuentos y beneficios en transporte público colectivo remunerado de personas.

Beneficios en transporte marítimo y aéreo , tanto nacional como internacional.

, tanto nacional como internacional. Descuentos en entradas a centros públicos y privados de entretenimiento, recreación, cultura y deporte.

a centros públicos y privados de entretenimiento, recreación, cultura y deporte. Descuentos en hospedajes en hoteles y centros turísticos.

en hoteles y centros turísticos. Rebajas en servicios médicos privados , incluidos consultorios, hospitales, clínicas, farmacias y laboratorios.

, incluidos consultorios, hospitales, clínicas, farmacias y laboratorios. Descuentos en servicios radiológicos y exámenes de medicina computarizada y nuclear.

y exámenes de medicina computarizada y nuclear. Descuento en medicamentos de prescripción médica.

de prescripción médica. Beneficios en prótesis y órtesis.

Descuentos en ayudas técnicas para mejorar la movilidad o calidad de vida.

para mejorar la movilidad o calidad de vida. Tasas preferenciales de interés en préstamos hipotecarios para vivienda.

en préstamos hipotecarios para vivienda. Atención preferencial en instituciones públicas y privadas.

en instituciones públicas y privadas. Filas y espacios reservados para personas adultas mayores.

para personas adultas mayores. Acceso a programas recreativos, culturales y deportivos.

Participación en actividades de envejecimiento activo y saludable.

Capacitaciones y espacios de integración social para adultos mayores.

Las personas adultas mayores que presenten el carné de identificación emitido por la Caja Costarricense de Seguro Social podrán acceder a los beneficios y descuentos negociados por el órgano rector con instituciones públicas, concesionarios y empresas privadas. La ley establece que estos convenios deberán impulsarse prioritariamente en distintas áreas de servicio y atención.