Cinco sedes de Educación Vial tendrán horario ampliado para pruebas prácticas, conozca cuáles

La Ciudad Vial es la sede para pruebas prácticas de manejo de San José. Se ubica en Paso Ancho.

Quienes estén esperando espacio para realizar la prueba práctica de manejo, podrán aprovechar los horarios ampliados que aplicará la Dirección de Educación Vial en cinco de sus 13 sedes durante todo el mes de diciembre.

La medida se implementará en los planteles de San José (Ciudad Vial), Liberia, Puntarenas, Guápiles y Heredia, entre el 2 y el 19 de diciembre, donde se podrá aplicar las pruebas entre las 7 a. m. y las 6 p. m. , lo que representa en total 3 horas más de lo habitual.

Adicionalmente en San José y Heredia, se atenderá los sábados 6, 13 y 20 de diciembre entre las 7 a.m. y las 6 p.m.

Según la información de Educación Vial, los espacios ya se encuentran habilitados en el sistema de acreditación de conductores.

Los interesados en matricular deben contar con las credenciales de ingreso al sistema (usuario y contraseña), además pagar la prueba que tiene un costo de ¢5.000, los cuales se deben cancelar en las entidades financieras autorizadas, y posteriormente ingresar al sitio https://servicios.educacionvial.go.cr/Formularios/MatriculaPruebaPractica

Las autoridades recordaron a los usuarios que ningún trámite relacionado con la licencia de conducir se atiende fuera de las oficinas; tampoco se solicitan pagos a números o cuentas particulares.

11/01/2024 Nuevo circuito para prueba práctica de manejo, el Paso Ancho. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Según los datos del MOPT, el tiempo de espera para la prueba práctica se redujo en un 84% en los últimos dos años.

Mientras que en el 2023, las personas que solicitaban una cita debían esperar en promedio 100 días, actualmente, ese lapso se redujo a 16 días.