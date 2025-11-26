El País

Cinco sedes de Educación Vial tendrán horario ampliado para pruebas prácticas, conozca cuáles

Medida aplicará durante todo el mes de diciembre

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Nuevo circuito para prueba práctica de manejo
La Ciudad Vial es la sede para pruebas prácticas de manejo de San José. Se ubica en Paso Ancho. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pruebas de manejoCitasEducación Vial
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.