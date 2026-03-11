Cierre de calle entre Tibás y Moravia por caída de tendido eléctrico

Todavía no se sabe a qué hora se reabrirá el paso. Imagen con fines ilustrativos.

El paso por la ruta que comunica Tibás con Moravia permanece cerrado este miércoles 11 de marzo, luego de que la caída de un tendido eléctrico bloqueara la vía en las cercanías de PriceSmart.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:30 a. m. por razones que aún se desconocen. Debido a que los cables quedaron a baja altura sobre la calzada, la Policía de Tránsito procedió al cierre total de ambos carriles en el sector conocido como “Chile Perro”.

Según el reporte preliminar, por el momento la situación no ha generado congestionamientos; sin embargo, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas mientras las cuadrillas realizan los trabajos de reparación.

Hasta el momento, se desconoce cuánto tiempo se prolongará el cierre de la carretera.