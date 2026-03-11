El País

Cierre de calle entre Tibás y Moravia por caída de tendido eléctrico

La vía cerca de PriceSmart permanece cerrada esta mañana

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Todavía no se sabe a qué hora se reabrirá el paso. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TibásCalle cerrada
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.