El País

Científicos costarricenses descubren nueva especie de gusano marino en playa de Guanacaste

Investigadores de la UCR identificaron una nueva especie de gusano depredador en Playa Naranjo, en Santa Rosa, con escamas que evocan el pelaje de un jaguar

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Por Jailine González Gómez
La especie fue hallada en arena húmeda de Playa Naranjo y recibió el nombre Sthenelais onca por su parecido con un jaguar.
La especie fue hallada en arena húmeda de Playa Naranjo y recibió el nombre Sthenelais onca por su parecido con un jaguar. (Gilberth Ampié/Waoimi Miranda/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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