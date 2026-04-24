Científicos costarricenses descubren nueva especie de gusano marino en playa de Guanacaste

La especie fue hallada en arena húmeda de Playa Naranjo y recibió el nombre Sthenelais onca por su parecido con un jaguar.

En la arena húmeda de Playa Naranjo, en el Parque Nacional Santa Rosa, científicos encontraron una nueva especie de gusano marino depredador, cubierto de escamas cuyo patrón recuerda al pelaje de un jaguar. La nueva especie recibió el nombre de Sthenelais onca, en alusión precisamente a esa apariencia.

El hallazgo fue publicado este viernes 24 de abril en la revista científica ZooKeys por Jeffrey Sibaja-Cordero y Waiomi Miranda-García, investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR), como parte del proyecto BioMar-ACG, que documenta la biodiversidad marina del Área de Conservación Guanacaste en colaboración con el SINAC, la fundación Guanacaste Dry Forest Conservation Fund y la UCR.

Estos animales pertenecen a la familia Sigalionidae, un grupo de gusanos marinos conocidos como “gusanos escama” porque su cuerpo está cubierto parcial o totalmente por estructuras dorsales similares a pequeñas placas. Son depredadores activos que suelen vivir enterrados en fondos arenosos marinos.

Aunque este grupo existe en muchas regiones del mundo, en América tropical su estudio sigue siendo limitado. En Costa Rica, el conocimiento sobre estas especies también era escaso, especialmente en playas arenosas del Pacífico.

Los investigadores recolectaron siete ejemplares en la zona intermareal de Playa Naranjo, es decir, en la franja de arena que queda expuesta y cubierta por el mar con el cambio de mareas. Los animales aparecieron en arena saturada de agua, a menos de un metro de profundidad.

Para encontrarlos, el equipo excavó hoyos poco profundos en la playa y tamizó la arena hasta separar los organismos. Luego analizaron sus características físicas bajo microscopio y también estudiaron su ADN mediante código de barras genético, una técnica que usa una pequeña región del gen COI para comparar especies.

Ese análisis permitió confirmar que los ejemplares pertenecían al género Sthenelais, pero formaban un grupo distinto dentro de ese linaje, separado de otras especies conocidas del Pacífico oriental tropical.

Además de la evidencia genética, presentaban rasgos físicos particulares. Entre ellos, escamas anteriores con una pequeña muesca en el borde superior interno que se reduce hacia la parte posterior del cuerpo, estructuras laterales lisas sin pequeñas papilas y cerdas sin serraciones a lo largo del cuerpo.

Estas diferencias permitieron distinguirla de otras especies cercanas como Sthenelais helenae y Sthenelais fusca, que ya habían sido registradas en la costa pacífica costarricense.

La ilustración científica muestra la forma general de Sthenelais onca, su cabeza, cola, apéndices de movimiento, cerdas y escamas dorsales. Estas estructuras fueron observadas con microscopio por su pequeño tamaño. La especie puede medir entre 5 y 11 centímetros, por lo que está entre las más grandes de su grupo. (Waiomi Miranda-García/Cortesía)

Uno de los rasgos más llamativos fue la coloración de sus élitros, las escamas dorsales protectoras. La especie exhibe un patrón único con tonos anaranjados, grises y crema que recuerda al pelaje del jaguar, cuyo nombre científico es Panthera onca.

En esta zona protegida de Guanacaste, los jaguares son depredadores de tortugas marinas que llegan a la playa. El nuevo gusano marino también es un depredador activo de pequeños invertebrados que habitan en la arena intermareal. Además, puede medir hasta 11 centímetros, lo que lo convierte en uno de los más grandes que pueden encontrarse en este tipo de ambientes.

Por estas semejanzas en coloración, por su condición de depredador, por su gran tamaño en relación con otros organismos de playa y por compartir este ecosistema, los investigadores le asignaron el nombre científico Sthenelais onca.

Según los autores, este hallazgo amplía el conocimiento sobre la diversidad marina de Costa Rica y confirma que incluso ecosistemas muy visitados, como las playas arenosas, todavía albergan especies desconocidas para la ciencia.

La investigación subraya que el conocimiento sobre los sigaliónidos en América tropical sigue siendo reducido y que aún faltan estudios para comprender mejor su distribución y diversidad en la región.