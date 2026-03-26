El País

Choque de versiones por mirador en Tárcoles: abogado denuncia falta de permisos y empresa asegura que sí los tiene

Un oficio de la oficina subregional del Sinac señala que no existen permisos ni trámites para la obra; no obstante, el vocero del proyecto asegura contar con todas las autorizaciones

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Por Cristian Mora
El mirador se ubica en la margen derecha del río Tárcoles, a pocos metros del puente, en una zona frecuentada por turistas para observar cocodrilos.
El mirador se ubica en la margen derecha del río Tárcoles, a pocos metros del puente, en una zona frecuentada por turistas para observar cocodrilos. (Walter Brenes/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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