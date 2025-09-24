Chances de la JPS: estos son los números ganadores para este martes

Los premios de los chances de la Junta de Protección Social, en el sorteo 6976, de este martes 23 de setiembre, son los siguientes:

El primer premio fue para el número 77 con la serie 562, que paga ¢160 millones, en dos emisiones, es decir, ¢80 millones por cada entero favorecido.

El segundo premio se lo dejó el número 75 con la serie 717. Esta combinación otorga ¢25 millones por cada emisión.

En el caso del tercer premio, le correspondió al número 46 con la serie 105. Cada entero con esta combinación será favorecido con ¢7 millones.

En el caso del acumulado, cuyo premio está en ¢345 millones, en dos emisiones, no salió favorecido ningún número, este martes. Por eso, para el sorteo de la lotería popular del próximo viernes, se le suman ¢25 millones.