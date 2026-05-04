El País

Centenaria relojería de San José cierra sus puertas: ‘No es una quiebra ni hay insolvencia’

El local cierra sus puertas luego de 121 años de labores; vende todo con 30% de descuento

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Por Aarón Sequeira
En 2019, la propietaria de la Relojería Julio Fernández, Flora Fernández, recibió a un equipo de 'La Nación' que hizo un recorrido por el local. Ella es nieta del fundador. (Melissa Fernández/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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