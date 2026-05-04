Centenaria relojería de San José cierra sus puertas: ‘No es una quiebra ni hay insolvencia’

En 2019, la propietaria de la Relojería Julio Fernández, Flora Fernández, recibió a un equipo de 'La Nación' que hizo un recorrido por el local. Ella es nieta del fundador.

Dejarán de oscilar los péndulos, callarán sus piquitos los cucús. Las puertas que se abrieron en el San José de principios del siglo XX, en 1905, se cerrarán para siempre. Las horas, los minutos, los segundos se le acabaron a esta centenaria relojería josefina.

Así lo anunciaron los propietarios de la relojería Julio Fernández, a través de su cuenta en Facebook, este sábado cuando uno de sus tantos relojes daba exactamente las 11:48 a. m.

El anuncio fue directo, al punto. “Tras 121 años de existencia, hemos decidido cerrar la relojería Julio Fernández”, dice el comentario publicado.

Con la precisión de un reloj suizo, directo y al grano, también aclararon que no se trata de una quiebra, ni mucho menos por insolvencia.

En la foto Julio Fernández, padre (fundador de la relojería) e hijo. (Melissa Fernández/La Nación)

“Es un negocio financieramente saludable, libre de deudas y al día en el pago de impuestos, cuotas de la CCSS y toda obligación”, agregó la cuenta de la relojería. Puntualidad en los pagos, no podía ser de otra forma.

Pero antes de que callen los segunderos y los minuteros, antes de que los cucús se encierren para siempre detrás de las puertecitas de sus relojes de pared, de que se terminen los 121 años de historia, la relojería anunció la liquidación de toda su mercadería, con un 30% de descuento.

El local está ubicado en la avenida primera del centro de San José, detrás de la librería Universal.

La noticia casi detuvo el tiempo para muchos clientes, quienes lamentaron el anuncio y contaron sus anécdotas en la página de la relojería.

“Adquirimos un reloj cucú en Alemania (Selva Negra); y en la garantía nos refería a la relojería Julio Fernández; ahora dónde se podrá llevar a revisar y dar mantenimiento al reloj cucú… y coincido, llegar a la Fernández y ver esas joyas colgadas en sus paredes…era ingresar a un mundo mágico", dijo uno de sus clientes.

Otra de las personas recordó que su padre le había regalado un reloj de pulsera que aún conserva, así como cuando su esposa y él compraron un cucú de pared, con una alegoría al cuento clásico de Los músicos de Bremen.

“Recuerdo el primer reloj que compró mi mamá hace más de 60 años. Años después, también fui a comprar dos de esos hermosos relojes. Concluyó el ciclo de los verdaderos y hermosos relojes cucú”, comentó otra persona.