El País

CCSS sobre ataques en hospitales y asesinato de paciente: ‘No es técnicamente posible garantizar la eliminación absoluta del riesgo’

Funcionario de Gestión Administrativa de un hospital considera que ‘la Caja está quedada’ en temas de seguridad y aunque se dan recomendaciones, los centros médicos hacen lo que pueden con lo que tienen

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Ante la creciente ola de criminalidad, el hospital San Juan de Dios toma una serie de medidas de prevención y protección de pacientes y cuerpo médico.
Ante la creciente ola de criminalidad, el Hospital San Juan de Dios ha tomado una serie de medidas de prevención y protección para pacientes y cuerpo médico. (Albert Marín.)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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