CCSS sobre ataques en hospitales y asesinato de paciente: ‘No es técnicamente posible garantizar la eliminación absoluta del riesgo’

Ante la creciente ola de criminalidad, el Hospital San Juan de Dios ha tomado una serie de medidas de prevención y protección para pacientes y cuerpo médico.

Luego de que un paciente fuera asesinado por dos pistoleros que ingresaron al Hospital La Anexión, en Nicoya, Guanacaste, el 8 de agosto, la Dirección de Servicios Institucionales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) afirmó que para la institución “no es técnicamente posible garantizar la eliminación absoluta del riesgo” cuando se trata de escenarios asociados a actos criminales violentos, deliberados y de rápida ejecución.

Así lo afirmó la Caja ante una consulta de La Nación sobre la existencia de un protocolo de seguridad en el contexto del mortal ataque.

La víctima fue un hombre de 32 años de apellido Valverde, quien fue asesinado a balazos por dos hombres que ingresaron armados al centro médico.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los homicidas llegaron en un vehículo y amenazaron al guardia de seguridad para poder ingresar. Ambos llevaban el rostro cubierto y portaban armas tipo AR-15. Producto del ataque, una adulta mayor también resultó herida, pues recibió un impacto de bala en un glúteo.

“Para la institución es importante mantener su línea de acción enfocada en el fortalecimiento continuo de las capacidades preventivas y de respuesta mediante la mejora de los componentes normativos, tecnológicos, operativos y de coordinación interinstitucional”, respondió la institución.

‘En materia de seguridad la Caja está muy quedada’

Un funcionario de Gestión Administrativa de un hospital josefino, aseveró que cuando la Caja habla de prevención eso queda solamente en el papel.

El empleado, quien solicitó mantener su identidad en reserva, afirmó que aunque la CCSS cuenta con el Área de Investigación y Seguridad Institucional, que indica cómo se tiene que proceder en materia de vigilancia de los centros médicos, en realidad cada hospital hace “lo que pueda”. Según el empleado, los protocolos de seguridad se manejan “a la libre”.

“Cada hospital tiene que tener un protocolo interno porque aunque haya generalidades a nivel Caja, eso no se adecua 100% a la dinámica de los hospitales. ¿Cuántas entradas tiene cada hospital? Estamos en riesgo al 1000%. Los hospitales de San José tienen problemas homologados en cuanto a materia de seguridad”, afirmó.

Según la Dirección de Servicios Institucionales, la CCSS cuenta con un sistema de gestión de seguridad institucional regulado por el Manual de Gestión del Servicio de Seguridad que integra medidas preventivas, operativas, físicas y tecnológicas orientadas a proteger a los usuarios, funcionarios, visitantes y el patrimonio institucional.

A esto se suma una normativa para la elaboración de protocolos locales de seguridad, la gestión de centros de monitoreo, la atención de situaciones de riesgo y la coordinación con cuerpos policiales cuando se presentan eventos de alto riesgo.

Estos instrumentos establecen acciones preventivas, de preparación, respuesta y seguimiento ante situaciones que puedan afectar la seguridad de las personas o la continuidad de los servicios, permitiendo además que cada establecimiento adapte sus procedimientos a sus condiciones operativas y riesgos específicos.

Sin embargo, según el funcionario, la realidad en los hospitales es muy diferente.

“Si tuviéramos cabinas de seguridad, sensores, sistemas disuasivos que permitan identificación facial, ahí se puede hablar de prevención. Actualmente, si piden un video de alguien que tenemos que denunciar ante el OIJ sale superpixelado. En materia de seguridad la Caja está muy quedada”, lamentó.

Asimismo, dijo, las condiciones en las áreas de emergencia de los hospitales son complejas porque allí no hay nadie que detenga a una persona que quiera ingresar, aunque haya un guarda. Según él, los funcionarios de seguridad al ver situaciones de riesgo muchas veces lo que hacen es apartarse.

“Ni siquiera tienen un adiestramiento institucional, no tienen un tipo de reclutamiento de clasificación diferenciada”, comentó.

De acuerdo con el funcionario, los guardas de seguridad ni siquiera cuentan con chalecos antibalas. Tampoco pueden usar armas.

La respuesta de la Caja indica que la institución mantiene mecanismos de coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y el Organismo de Investigación Judicial para la atención de eventos que requieren la intervención de los cuerpos especializados del Estado.

En años recientes, otro asesinato dentro de un hospital preocupó a pacientes y personal médico. El 19 de diciembre del 2023, un hombre identificado como Guillermo Duarte Avilés, de 30 años, fue asesinado por cuatro hombres que irrumpieron en el Hospital Tony Facio, en Limón.

El funcionario de la Caja añadió que con la construcción de nuevos hospitales en Costa Rica sería importante que se tomen en cuenta diseños y materiales que permitan que los centros médicos sean más seguros. Mencionó,por ejemplo, vidrios plomados y salidas diferenciadas.

El caso más reciente de violencia dentro de hospitales ocurrió el 8 de agosto, cuando dos pistoleros ingresaron al Hospital La Anexión y dieron muerte a un paciente. (Cortesía Guananoticias/Cortesía Guananoticias)

Sindicatos exigen acciones

Luego del asesinato del paciente en el Hospital de Nicoya, la Unión Médica Nacional y el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae Afines) exigieron a la Caja adoptar medidas de seguridad urgentes garantizar la protección de pacientes y personal que labora en los hospitales y clínicas del país.