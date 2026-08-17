El País

CCSS intervendrá Centro Nacional de Imágenes Médicas ante 12.470 resonancias pendientes

Intervención comenzará el 1.° de setiembre y revisará listas de espera, cargas de trabajo, funcionamiento de equipos y mecanismos para priorizar pacientes según su condición clínica.

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Por Cristian Mora
Una imagen de ultrasonido, a la derecha, de espaldas, un radiólogo analiza la imagen.
La CCSS intervendrá el Centro Nacional de Imágenes Médicas a partir del 1.° de setiembre para reducir atrasos en la realización y reporte de resonancias magnéticas. (Albert Marin/Archivo)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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