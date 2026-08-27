El País

CCSS implanta primera prótesis craneal impresa en 3D en Hospital San Juan de Dios

Alrededor de 52 pacientes podrían beneficiarse de las prótesis fabricadas por la institución durante la segunda mitad de 2026

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Por Marcela Rojas Hidalgo

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Por primera vez, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) implantó en un paciente una prótesis craneal personalizada, diseñada y producida por la propia institución mediante tecnología de impresión 3D.
Paciente fue intervenido este jueves con una prótesis craneal impresa en 3D diseñada por la CCSS según sus características anatómicas. (CCSS /La Nación)







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Marcela Rojas Hidalgo

Marcela Rojas Hidalgo

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Ganadora de la Clase 18 de Punto y Aparte.

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