El País

CCSS abre investigación tras denuncia sobre supuesto pago de comisiones por uso de ‘stents’ en pacientes

Jefa de Cardiología denuncia que un intervencionista habría recibido $300 por cada stent colocado de una marca específica. Gerencia Médica de CCSS confirma investigación, mientras dirección del hospital de Puntarenas asegura que no se encontraron irregularidades

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Por Fernanda Matarrita Chaves
La CCSS investiga una denuncia sobre un supuesto pago de comisiones a un cardiólogo intervencionista por el uso de stents de una casa comercial. (Shutterstock)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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