El País

Caso ICE–Huawei: Juzgado desestima denuncia contra auditora del ICE, Ana Sofía Machuca, y la empresa china

La auditora Ana Sofía Machuca destacó la importancia de resguardar la independencia y el rol de los órganos de control interno tras conocerse la desestimación

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Por Natalia Vargas
Ana Sofía Machuca Flores, auditora general del ICE, rechazó las imputaciones que le hace el gobierno. Aquí en octubre del 2023, durante el lanzamiento del Plan Estratégico de la Auditoría Interna. Cortesía, Ana Sofía Machuca Flores
Ana Sofía Machuca Flores, auditora general del ICE, rechazó desde un inicio las imputaciones que le hizo el gobierno. El 4 de marzo del 2025 trascendió que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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