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El País

Botadero de basura en Turrúcares impactaría operación del aeropuerto Juan Santamaría

Aeris cambia de criterio, el año anterior advirtió que relleno afectaría la seguridad y ahora alega que falta información sobre modelo que implementaría EBI

Turrúcares Alajuela
La finca donde EBI planea construir el relleno saniatrio se ubica en San Miguel de Turrúcares, dentro de la trayectoria de aeronaves que aterrizan y despegan desde el Juan Santamaría. Alonso
Patricia Recio