Bono de vivienda: abren registro para entregar 500 subsidios en Cartago, así puede inscribirse

La Municipalidad de Cartago, en coordinación con Mucap, anunció un programa que facilitará el acceso al bono familiar de vivienda para reparación y ampliación de casas. La iniciativa contempla 500 bonos en una primera etapa dirigidos a familias del cantón que necesiten mejorar las condiciones de su vivienda.

El proceso de inscripción para verificar requisitos se realizará de forma presencial los días 11 y 12 de marzo, según informó la municipalidad. Las personas interesadas deberán acudir a los puestos de información que instalará Mucap en el Boulevard 29 de Octubre, ubicado en el centro de Cartago, sobre la Avenida 4, entre calles 0 y 2, en horario de 8 a. m. a 4 p. m.

De acuerdo con el alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda, el objetivo del programa consiste en facilitar que familias que no han recibido este beneficio puedan acceder a recursos para mejorar sus viviendas. Indicó que el plan busca apoyar a hogares que requieren arreglos en techos, cableado eléctrico u otras condiciones estructurales, así como a adultos mayores o personas con discapacidad que necesiten adaptar su vivienda.

El jerarca municipal señaló que en esta primera convocatoria se atenderá a hasta 500 beneficiarios, mientras que posteriormente se abriría otra etapa con un número similar de bonos para continuar con el programa.

Montos del bono y condiciones

Según explicó Carlos Romero, representante de Mucap, el bono es gratuito para las familias beneficiarias, ya que no requiere devolución del dinero. No obstante, los solicitantes deben asumir costos asociados al proceso y gastos de formalización, los cuales tendrán un 50% de descuento mediante un documento que entregará la entidad.

El monto del beneficio puede oscilar entre ¢6.000.000 y ¢9.700.000, recursos que se pueden utilizar para mejoras como:

Reparación de techos

Cambio de instalaciones eléctricas

Mejoras en paredes o pisos

Ampliación de habitaciones

Una vez entregados los requisitos y aprobada la solicitud, el proceso puede resolverse en tres o cuatro semanas, indicó Mucap. Tras la aprobación, la familia debe gestionar los permisos de construcción ante la municipalidad para formalizar el bono y recibir los recursos que permitirán iniciar las obras.

Otros programas disponibles

Durante las jornadas de información también se brindarán detalles sobre otras modalidades del bono familiar de vivienda, entre ellas:

Reparaciones y ampliaciones de vivienda

Bono para adultos mayores o personas con discapacidad

Bono Patio

Romero indicó que en algunos casos, como el de personas adultas mayores o con discapacidad, el monto del beneficio puede superar los ¢14.000.000, con el objetivo de adaptar completamente la vivienda a las necesidades del beneficiario.

Además, las personas que posean un lote y necesiten construir también podrán recibir orientación sobre cómo aplicar al bono familiar de vivienda bajo otras modalidades disponibles.

Requisitos para solicitar el beneficio

Entre los requisitos básicos para optar por el bono se encuentran:

Conformar un núcleo familiar (excepto adultos mayores o personas con discapacidad que vivan solas).

(excepto adultos mayores o personas con discapacidad que vivan solas). No poseer propiedades adicionales , salvo la vivienda donde se realizarán las obras.

, salvo la vivienda donde se realizarán las obras. No haber recibido el bono anteriormente .

. Tener ingresos familiares brutos de hasta ¢1.940.000.

Las autoridades indicaron que, tras el registro inicial, las personas interesadas recibirán información y serán convocadas a charlas y actividades explicativas sobre el proceso y la documentación requerida para formalizar la solicitud.