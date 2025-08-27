Bloque sindical elige representante ante la Junta Directiva de la CCSS

El bloque sindical confirmó la tarde de este martes a su miembro para la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para sustituir a Martha Rodríguez González, quien fue destituida a inicios de mes.

La propuesta, que debe ser confirmada y juramentada por el consejo de gobierno, recae en el abogado y administrador público Roger Rivera Mora. Rivera ha sido alcalde de Limón y asesor legislativo, también ha ocupado diferentes cargos en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva).

LEA MÁS: ‘Fui removida mediante una decisión arbitraria, ilegítima y políticamente motivada’, dice directiva de CCSS destituida

“Su trayectoria evidencia una convergencia entre la experiencia técnica, sensibilidad social y visión estratégica, atributos indispensables para asumir la representación del sector laboral en un momento crucial para la CCSS. (...)

“La voz del sector laboral debe estar representada con dignidad, solvencia técnica y compromiso ético. Consideramos que Roger Rivera Mora reúne las cualidades necesarias para ser un interlocutor serio y firme en defensa del modelo solidario de la seguridad social”, señala la carta de designación presentada por el bloque sindical a la Junta Directiva.

Roger Rivera Mora es la propuesta del bloque sindical para el puesto ante la Junta Directiva de la CCSS.

Protesta por destitución de Rodríguez

El sector sindical aprovechó su carta para protestar por la destitución de Rodríguez: “manifestamos nuestra profunda disconformidad y rechazo. (...) Consideramos que dicha decisión constituye un grave retroceso para la participación democrática y la autonomía institucional, pues debilita la confianza ciudadana y vulnera el derecho de los trabajadores a mantener una representación legítima en los órganos de dirección de la seguridad social”.

Rodríguez era la única miembro de la Junta Directiva de la CCSS que permanecía desde que empezó esta gestión, el 8 de mayo de 2022.

Trabajo en la Junta Directiva

Con la inclusión de Rivera se completaría el llamado cuorum estructural, necesario para que el órgano decisor se reúna y tome decisiones. Luego de la destitución de Rodríguez solo podían sesionar para aprobar temas urgentes.

El cuórum estructural se obtiene cuando se tienen los nueve miembros de la Junta (tres del sector del Estado, tres del patronal y tres de los trabajadores) tengan nombramiento en propiedad.

La Junta Directiva sesiona dos veces por semana: los martes por la tarde y los jueves durante todo el día.