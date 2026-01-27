El País

Bebé costarricense de un año requiere cirugía urgente en España para salvar su corazón: conozca su historia

Familia limonense busca recaudar ¢40 millones para operar al pequeño Lahiam, de un año, en España. El menor sufre una condición cardíaca que podría causarle un infarto en cualquier momento.

Por Yucsiany Salazar
El menor de un año nació prematuro y requiere un cambio de válvula cardíaca que no se realiza en Costa Rica. La cirugía será en Barcelona, España.
El menor de un año nació prematuro y requiere un cambio de válvula cardíaca que no se realiza en Costa Rica. La cirugía será en Barcelona, España.







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

