Bebé costarricense de un año requiere cirugía urgente en España para salvar su corazón: conozca su historia

El menor de un año nació prematuro y requiere un cambio de válvula cardíaca que no se realiza en Costa Rica. La cirugía será en Barcelona, España.

Lahiam tiene un año y un mes de vida, y hoy necesita ayuda para que su corazón siga latiendo. El pequeño, vecino de Valle de la Estrella en Limón, padece una condición grave en una válvula de su corazón.

Su familia necesita recaudar al menos ¢40 millones para trasladarlo a una clínica en Barcelona, España, donde le realizarán una intervención quirúrgica que no se practica en Costa Rica.

Jeanzu Rojas, madre del menor, contó a La Nación que el menor tiene un problema valvular que impide el flujo correcto de sangre. Debido a esto, el corazón de su hijo se inflama por el esfuerzo que realiza y esto podría provocarle un infarto en cualquier momento.

Los médicos le informaron que la situación avanzó en los últimos dos meses y la cirugía es urgente.

‘Un bebé feliz y lleno de vida’

El menor nació de seis meses y permaneció cuatro meses internado entre el Hospital de las Mujeres, en San José, y posteriormente en el centro médico de Limón, Tony Facio Castro.

A los siete meses de nacido, los especialistas le practicaron un cateterismo en el Hospital Nacional de Niños, pero el procedimiento no funcionó. Ante esto, el cardiólogo de la institución contactó a médicos en España y a una fundación para buscar una opción.

Rojas mencionó que la cirugía originalmente costaba ¢150 millones aproximadamente, pero los médicos españoles rebajaron el monto a ¢40 millones debido a la urgencia del caso.

Actualmente, la familia ha recolectado cerca de la mitad de la meta mediante actividades como bingos y campañas en redes sociales. Sin embargo, el dinero restante es indispensable para programar el viaje y la operación lo más pronto posible.

“Este proceso que yo tengo con mi bebé, ya un año de estar corriendo y todo, pensando en incertidumbre, si será que pronto ya su corazoncito no va a dar más. Siempre le pido mucho a Dios que me dé la fuerza para poder llevar esto a cabo y llevar a mi bebé a operar, y todo lo que él necesita”, relata la madre de Lahiam.

“Mi bebé es un bebé feliz, tan lleno de vida, y si usted lo ve, él es como un niño, como cualquier otro, no parece que estuviera enfermito, y la verdad, en él yo veo esa esperanza de vida”, agregó Rojas.

A pesar de su fuerza y alegría, el pequeño Lahiam sufre episodios de cansancio y decaimiento dos veces al día. Su madre señaló que estos síntomas ocurren porque su corazón se agota al intentar bombear sangre. El menor no utiliza medicamentos actualmente, pues la única solución definitiva es el reemplazo valvular completo.

La familia solicita el apoyo de la ciudadanía para completar los fondos. Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse directamente con la familia al WhatsApp 71473553, de la madre del menor, para recibir los datos de las cuentas y número de SINPE correspondiente.

Rojas manifestó que cualquier donación de ¢1.000 o ¢2.000 es de gran ayuda para darle una esperanza de vida a su hijo.