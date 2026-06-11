Avería provoca cancelaciones y retrasos en servicios de tren hacia Heredia y Alajuela; revise los recorridos cancelados

Usuarios de las rutas ferroviarias de Heredia y Alajuela enfrentaron retrasos y cancelaciones durante la mañana de este jueves debido a una avería mecánica reportada por Incofer.

Los usuarios del tren enfrentaron retrasos y cancelaciones durante la mañana de este jueves debido a una avería mecánica que afectó servicios hacia Heredia y Alajuela.

“Tenemos un problema con un tren que se nos quedó varado en Heredia y eso ocasionó los retrasos y la cancelación”, indicó el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

“Se canceló el de las 6:11 de Heredia a San José y han una demora general de 17 min en la ruta”, agregaron.

Según los reportes emitidos, desde las 6:15 a. m. los recorridos desde y hacia Heredia registraban demoras de hasta 12 minutos, situación que posteriormente aumentó a 17 minutos.

Posteriormente, Incofer comunicó que el servicio de las 6:39 a. m. entre San José y Alajuela operaría únicamente hasta San Francisco de Heredia, mientras que el recorrido de las 7:40 a. m. entre Alajuela y San José fue cancelado.